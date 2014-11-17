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Coinbase возмещает убытки, вызванные внезапным сбоем

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Coinbase возмещает убытки, вызванные внезапным сбоем

Ранее на этой неделе GDAX, криптовалютная биржа под управлением Coinbase, столкнулась с внезапным крахом на рынке USD - Ethereum. В течение нескольких секунд цена эфира (ETH) упала с $320 до уровня $0,10. В то время как цена быстро восстановилась, быстрое ценовое движение привело к тому, что многие трейдеры столкнулись с исполнением стоп-лосс ордеров и принудительным завершением сделок (маржин-колл), что привело к потенциально серьезным потерям.

Хотя многие изначально подумали, что инцидент был делом рук мошенников, GDAX в конце концов подтвердила, что не было никаких признаков мошенничества или захвата аккаунта.

Внезапный крах был результатом того, что кто-то разместил многомиллионный ордер на продажу по рыночной цене, а это означает, что ETH будет продан по любой цене, которая предлагалась в настоящий момент пока весь заказ не будет выполнен, независимо от того, насколько ниже текущей цены ETH было предложение.

Выполнение этого ордера привело к тому, что цена ETH мгновенно снизились на 30% до 224 долларов США, что, в свою очередь, вызвало 800 стоп-лосс ордеров, а это еще больше снизило цену вплоть до 0,1 доллара.

Первоначально GDAX заявила, что оставит все эти ордера в силе, поскольку сделки были законными и соответствовали торговым правилам. Однако, затем было объявлено, что биржа использует средства компании для возмещения клиентам, которые понесли убытки в результате выполнения маржин-коллов или стоп-лоссов.

Приятной новостью является то, что биржа не будет отменять успешных сделок, то есть если вы были достаточно удачны, чтобы купить ETH по низкой цене во время падения, то эта сделка будет выполнена.

Во всяком случае, это должно быть напоминанием трейдерам о том, насколько рискованна маржинальная торговля и что криптовалютные рынки могут быть столь же неумолимыми (а иногда и больше), как и другие фондовые рынки.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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