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ТОП-10 самых дешевых новых автомобилей в Украине

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ТОП-10 самых дешевых новых автомобилей в Украине
Эксперты назвали самые доступные для украинцев новые машины. Сейчас в Украине можно купить авто на любой вкус. При наличии денег и желания – даже уникальную модель мирового рынка.

Однако среди бюджетных машин выбор невелик. В таком случае, скорее всего, будут рассматриваться марки стран постсоветского пространства.

По подсчетам экспертов Cardiagram, на сегодня звание самого дешевого нового авто в Украине удерживает Daewoo Matiz – 5 510 долларов.

Его выпускают в Узбекистане на местном совместном предприятии с американским концерном General Motors. Объем мотора Matiz – меньше литра. При этом хэтчбек довольно прожорлив для своих размеров – 5,5 л топлива на 100 км. Мощность двигателя – 51 лошадиная сила, а объем багажника – 155 л.

ТОП-10 самых дешевых автомобилей

1. Daewoo Matiz ($5 510);

2. ЗАЗ Сенс ($6 735);

3. Ravon R2 ($7 025);

4. ЗАЗ Forza ($8 545);

5. Ravon R4 ($8 955);

6. Daewoo Gentra ($9 610);

7. ЗАЗ Вида ($9 855);

8. Great Wall C30 ($9 940);

9. Renault Sandero ($11 030);

10. Renault Logan ($11 185).

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BiziAlen на форуме  
Старый Сегодня, 23:03
#2
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
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Сообщений: 22,653
Благодарностей: 10,565
УГ: 93
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Re: ТОП-10 самых дешевых новых автомобилей в Украине
Цитата:
Сообщение от BiziAlen Посмотреть сообщение
ТОП-10 самых дешевых автомобилей

1. Daewoo Matiz ($5 510);

2. ЗАЗ Сенс ($6 735);

3. Ravon R2 ($7 025);

4. ЗАЗ Forza ($8 545);

5. Ravon R4 ($8 955);

6. Daewoo Gentra ($9 610);

7. ЗАЗ Вида ($9 855);

8. Great Wall C30 ($9 940);

9. Renault Sandero ($11 030);

10. Renault Logan ($11 185).
круто конечно
логан за 650 000р это что то
за такие деньги в рф можно солярика взять
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