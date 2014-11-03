На рынке уже много криптовалютных сообществ активно поддерживают те стартапы, появление которых не произошло бы без их поддержки. И если одни сообщества становятся популярными благодаря своим форкам, то других прославляют на весь мир именно реализованные стартап-проекты
. Экосистему блокчейн
не стоит недооценивать. Недалек тот час, когда 50% предпринимателей всего мира только и будут процветать благодаря этой системе. И если вас тоже привлекает коммерческая жилка, предлагаю узнать, какими блокчейн-стартапами
прославилось сингапурское сообщество? Как знать, возможно, какой-то подобный проект разработаете и вы тоже.
Сингапурское сообщество притягивает к себе внимание не только потому, что оно считается одним из самых крупных в мире. Оно настолько умело объединяет множество разнообразных компаний, что в это просто трудно поверить. Поэтому не лишним будет ознакомиться с компонентами этого удивительного микса экосистемы
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• BitX
– онлайн площадка, сервис которой позволяет обзавестись личным bitcoin-кошельком, приступить к торговле криптовалютными парами или воспользоваться набором инструментов интеграции.
• Acronis
– компания, чья деятельность направлена на защиту персональных данных физических лиц и стартап-проектов
. Сервис услуг базируется на основе технологий AnyData Engine. За короткий период своей деятельности (появилась на рынке в 2003 году) компания успела зарегистрировать не один десяток патентов, посвященных упомянутой технологии. В ассортименте Acronis отыщутся доступные программы для защиты ОС, файлов и приложений, а также для безопасной деятельности в облачной, виртуальной и физической среде. На данный момент времени прототип блокчейна для управления данными компании Acronis используют в 145-ти странах мира.
• Ripple Singapore
– онлайн сфера обслуживания, предназначенная для сохранения, приобретения и конвертации любой криптовалюты в драгоценные металлы и наоборот. Фирма создана в системе Ripple.
• Стартап-проект Coinut
был создан сингапурской корпорацией COINUT Pte.Ltd. Это биржа bitcoin-опционов, инвесторами которой являются Bitmain и BoostVC.
• К особо ценным блокчейн-стартапам
относится аналитическая фирма CoinGerko
, занимающаяся сбором информации и оцениванием выгодных форков. На сайте CoinGerko в любой момент можно заглянуть в сравнительный рейтинг койнов и разобраться в ценности каждого из них.
• Attores
– стартап-проект
, позволяющий при помощи своего приложения использовать функционал «умных контрактов».
• Зарегистрированная в Сингапуре фирма Dragonfly Fintech
представляет посреднические услуги экосистемы блокчейн
для финансистов. Сервис Dragonfly Fintech занимается в основном клирингом, трансграничными переводами и расчетами по биржевым сделкам.
• Опциональность Toast
, разработанной на основе экосистемы блокчейн
, дает возможность отправлять с Гонконга в Филиппины денежные переводы с оплатой комиссии 0.5%. Средства можно переводить в американской зелени и в разных валютах Азии. В наличии должна быть дебетовая карта Visa и скачанное приложение от Toast.
• Запущенный в Кремниевой долине, стартап bitcoin-кошельков CoinHako
предлагает азиатским клиентам спекуляцию и хранение любых сумм цифровых денег.
• Применение закрытой экосистемы блокчейн
предлагает компания OTDocs
, эффективно защищающая внесенные данные документов от мошеннических операций и нечестных посредников. Право доступа и полный контроль имеют только клиенты системы. Третьи лица вмешаться не могут. Поэтому база хранения цифровых оригиналов документов OTDocs признана самой надежной во всем мире.
• DigixGlobal
- блокчейн-стартап
, занимающийся продажей токенов Эфириума и всякими торговыми операциями цифрового рынка.
• Азиатским корпорациям и новым стартапам приложения Blockchain Foundry
помогают разрабатывать и реализовывать новые замыслы на основе экосистемы блокчейн
. Сервис компании дает возможность запускать проекты в бета-версии для наблюдения с последующим корректированием. В итоге на рынок уже попадает протестированный и готовый к 100% использованию продукт.
• Компания GoCoin
, отдающая предпочтение транзакциям bitcoin, предоставляет своим клиентам возможность рассчитываться со своими клиентами и оплачивать онлайн-покупки той цифровой валютой, которая им больше всего подходит. Платежный сервис GoCoin устраняет многочисленные трудности для мерчантов-компаньонов.
• Функционирующее на основе экосистемы блокчейн
, приложение международных финансовых переводов Nickel
способствует упрощению расчета между малым бизнесом и его сотрудниками в иностранной валюте, предлагает самый выгодный курс конвертации, оказывает помощь работающим мигрантам в отправке денег на родину.
• Стартап-проект CoinPip
оказывает помощь в отправке заработка фрилансерам, способствует ускорению процесса расчета по счетам поставщиков и вендоров.
• Децентрализованная площадка аутентификации Keychain
контролирует доступ к документации компаний и занимается проверкой подлинности документов.
• Технологическая организация Digital Billions
оказывает помощь бизнесменам в сохранении конкурентоспособности, эффективном развитии и внедрении всевозможнейших инноваций. Digital Billions – профессионал в области консультационных бизнес-услуг, венчурном инвестировании, блокчейн технологиях и маркетинга цифрового рынка. Сервис организации распространяется на сохранение целостности внесенных данных, деятельность с активами, KYC-идентификацией, криптовалютными кошельками и торговым финансированием.
• Блокчейн-стартап Otonomos
представляет спектр услуг по учреждению и управлению акционерными компаниями.
• Интеграцией блокчейн-инноваций корпоративных процессов средних организаций занимается стартап-проект DX Markets
, сотрудничающий с многочисленным количеством блокчейн-площадок.
• Автономная компания REIDAO
, больше известная под названием Ethereum DAO, позволяет мелким инвесторам вкладывать деньги в крупные объекты недвижимости и гарантированно получать прибыль, а также участвовать в коллективных собраниях и влиять на дальнейшее развитие проекта. Недвижимость на платформе REIDAO продается за DAO токены. Минимальная стоимость инвестиционной доли – $150.
• Частная инвестиционная организация Сингапура Quantified Assets
является владельцем группы различных блокчейн-сервисов, позволяющих спекулировать сатошами и драгоценными металлами. Сингапурскому частнику принадлежат bitcoin POS-терминалы, брокерская контора, bitcoin-банкомат и анонимный виртуальный дилер.
• Сберегательные bitcoin-депозиты с высокими % и открытие краткосрочных ордеров на площадках криптобирж с использованием кредитных средств предлагает всем желающим сервис компании Magnr
. Прозрачная экосистема блокчейн
позволяет клиентам стартап-проекта
следить за состоянием вложений и ежедневно получать оговоренные проценты прибыли.
• Мобильное приложение AgriLedger
позволяет сельхозкооперативам и частным фермерам использовать криптографические реестры для ведения точного бухгалтерского учета и составления документации. Функционал приложения также оказывает помощь в составлении и точном просчете финансовых планов, поиске подходящих точек сбыта продукции и получении ответов на стандартные юридические вопросы.
В завершение
Краткий обзор многочисленных компаний еще раз подтверждает тот факт, что сингапурское блокчейн-сообщество вполне заслужено получило высокий рейтинг репутации и 100% доверие своих клиентов. Если вы решили создавать свой стартап-проект
, постарайтесь заручиться поддержкой этого сообщества. Его поддержка и репутация, а ваши идеи и кропотливая деятельность в недалеком будущем поможет выйти вам на новый уровень прибыли. Или у вас другое мнение по этому поводу?
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Автор: Александра 81
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