Какими блокчейн-стартапами прославилось сингапурское сообщество? стартап-проекты. Экосистему блокчейн не стоит недооценивать. Недалек тот час, когда 50% предпринимателей всего мира только и будут процветать благодаря этой системе. И если вас тоже привлекает коммерческая жилка, предлагаю узнать, какими блокчейн-стартапами прославилось сингапурское сообщество? Как знать, возможно, какой-то подобный проект разработаете и вы тоже.





Сингапурское сообщество притягивает к себе внимание не только потому, что оно считается одним из самых крупных в мире. Оно настолько умело объединяет множество разнообразных компаний, что в это просто трудно поверить. Поэтому не лишним будет ознакомиться с компонентами этого удивительного микса экосистемы.



• BitX – онлайн площадка, сервис которой позволяет обзавестись личным bitcoin-кошельком, приступить к торговле криптовалютными парами или воспользоваться набором инструментов интеграции.



• Acronis – компания, чья деятельность направлена на защиту персональных данных физических лиц и стартап-проектов. Сервис услуг базируется на основе технологий AnyData Engine. За короткий период своей деятельности (появилась на рынке в 2003 году) компания успела зарегистрировать не один десяток патентов, посвященных упомянутой технологии. В ассортименте Acronis отыщутся доступные программы для защиты ОС, файлов и приложений, а также для безопасной деятельности в облачной, виртуальной и физической среде. На данный момент времени прототип блокчейна для управления данными компании Acronis используют в 145-ти странах мира.



• Ripple Singapore – онлайн сфера обслуживания, предназначенная для сохранения, приобретения и конвертации любой криптовалюты в драгоценные металлы и наоборот. Фирма создана в системе Ripple.



• Стартап-проект Coinut был создан сингапурской корпорацией COINUT Pte.Ltd. Это биржа bitcoin-опционов, инвесторами которой являются Bitmain и BoostVC.



• К особо ценным блокчейн-стартапам относится аналитическая фирма CoinGerko , занимающаяся сбором информации и оцениванием выгодных форков. На сайте CoinGerko в любой момент можно заглянуть в сравнительный рейтинг койнов и разобраться в ценности каждого из них.



• Attores – стартап-проект, позволяющий при помощи своего приложения использовать функционал «умных контрактов».



• Зарегистрированная в Сингапуре фирма Dragonfly Fintech представляет посреднические услуги экосистемы блокчейн для финансистов. Сервис Dragonfly Fintech занимается в основном клирингом, трансграничными переводами и расчетами по биржевым сделкам.



• Опциональность Toast , разработанной на основе экосистемы блокчейн, дает возможность отправлять с Гонконга в Филиппины денежные переводы с оплатой комиссии 0.5%. Средства можно переводить в американской зелени и в разных валютах Азии. В наличии должна быть дебетовая карта Visa и скачанное приложение от Toast.



• Запущенный в Кремниевой долине, стартап bitcoin-кошельков CoinHako предлагает азиатским клиентам спекуляцию и хранение любых сумм цифровых денег.



• Применение закрытой экосистемы блокчейн предлагает компания OTDocs , эффективно защищающая внесенные данные документов от мошеннических операций и нечестных посредников. Право доступа и полный контроль имеют только клиенты системы. Третьи лица вмешаться не могут. Поэтому база хранения цифровых оригиналов документов OTDocs признана самой надежной во всем мире.



• DigixGlobal - блокчейн-стартап, занимающийся продажей токенов Эфириума и всякими торговыми операциями цифрового рынка.



• Азиатским корпорациям и новым стартапам приложения Blockchain Foundry помогают разрабатывать и реализовывать новые замыслы на основе экосистемы блокчейн. Сервис компании дает возможность запускать проекты в бета-версии для наблюдения с последующим корректированием. В итоге на рынок уже попадает протестированный и готовый к 100% использованию продукт.



• Компания GoCoin , отдающая предпочтение транзакциям bitcoin, предоставляет своим клиентам возможность рассчитываться со своими клиентами и оплачивать онлайн-покупки той цифровой валютой, которая им больше всего подходит. Платежный сервис GoCoin устраняет многочисленные трудности для мерчантов-компаньонов.



• Функционирующее на основе экосистемы блокчейн, приложение международных финансовых переводов Nickel способствует упрощению расчета между малым бизнесом и его сотрудниками в иностранной валюте, предлагает самый выгодный курс конвертации, оказывает помощь работающим мигрантам в отправке денег на родину.



• Стартап-проект CoinPip оказывает помощь в отправке заработка фрилансерам, способствует ускорению процесса расчета по счетам поставщиков и вендоров.



• Децентрализованная площадка аутентификации Keychain контролирует доступ к документации компаний и занимается проверкой подлинности документов.



• Технологическая организация Digital Billions оказывает помощь бизнесменам в сохранении конкурентоспособности, эффективном развитии и внедрении всевозможнейших инноваций. Digital Billions – профессионал в области консультационных бизнес-услуг, венчурном инвестировании, блокчейн технологиях и маркетинга цифрового рынка. Сервис организации распространяется на сохранение целостности внесенных данных, деятельность с активами, KYC-идентификацией, криптовалютными кошельками и торговым финансированием.



• Блокчейн-стартап Otonomos представляет спектр услуг по учреждению и управлению акционерными компаниями.



• Интеграцией блокчейн-инноваций корпоративных процессов средних организаций занимается стартап-проект DX Markets , сотрудничающий с многочисленным количеством блокчейн-площадок.



• Автономная компания REIDAO , больше известная под названием Ethereum DAO, позволяет мелким инвесторам вкладывать деньги в крупные объекты недвижимости и гарантированно получать прибыль, а также участвовать в коллективных собраниях и влиять на дальнейшее развитие проекта. Недвижимость на платформе REIDAO продается за DAO токены. Минимальная стоимость инвестиционной доли – $150.



• Частная инвестиционная организация Сингапура Quantified Assets является владельцем группы различных блокчейн-сервисов, позволяющих спекулировать сатошами и драгоценными металлами. Сингапурскому частнику принадлежат bitcoin POS-терминалы, брокерская контора, bitcoin-банкомат и анонимный виртуальный дилер.



• Сберегательные bitcoin-депозиты с высокими % и открытие краткосрочных ордеров на площадках криптобирж с использованием кредитных средств предлагает всем желающим сервис компании Magnr . Прозрачная экосистема блокчейн позволяет клиентам стартап-проекта следить за состоянием вложений и ежедневно получать оговоренные проценты прибыли.



• Мобильное приложение AgriLedger позволяет сельхозкооперативам и частным фермерам использовать криптографические реестры для ведения точного бухгалтерского учета и составления документации. Функционал приложения также оказывает помощь в составлении и точном просчете финансовых планов, поиске подходящих точек сбыта продукции и получении ответов на стандартные юридические вопросы.



В завершение



Краткий обзор многочисленных компаний еще раз подтверждает тот факт, что сингапурское блокчейн-сообщество вполне заслужено получило высокий рейтинг репутации и 100% доверие своих клиентов. Если вы решили создавать свой стартап-проект, постарайтесь заручиться поддержкой этого сообщества. Его поддержка и репутация, а ваши идеи и кропотливая деятельность в недалеком будущем поможет выйти вам на новый уровень прибыли. Или у вас другое мнение по этому поводу?







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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru На рынке уже много криптовалютных сообществ активно поддерживают те стартапы, появление которых не произошло бы без их поддержки. И если одни сообщества становятся популярными благодаря своим форкам, то других прославляют на весь мир именно реализованныене стоит недооценивать. Недалек тот час, когда 50% предпринимателей всего мира только и будут процветать благодаря этой системе. И если вас тоже привлекает коммерческая жилка, предлагаю узнать, какимипрославилось сингапурское сообщество? Как знать, возможно, какой-то подобный проект разработаете и вы тоже.Сингапурское сообщество притягивает к себе внимание не только потому, что оно считается одним из самых крупных в мире. Оно настолько умело объединяет множество разнообразных компаний, что в это просто трудно поверить. Поэтому не лишним будет ознакомиться с компонентами этого удивительного микса– онлайн площадка, сервис которой позволяет обзавестись личным bitcoin-кошельком, приступить к торговле криптовалютными парами или воспользоваться набором инструментов интеграции.– компания, чья деятельность направлена на защиту персональных данных физических лиц и. Сервис услуг базируется на основе технологий AnyData Engine. За короткий период своей деятельности (появилась на рынке в 2003 году) компания успела зарегистрировать не один десяток патентов, посвященных упомянутой технологии. В ассортименте Acronis отыщутся доступные программы для защиты ОС, файлов и приложений, а также для безопасной деятельности в облачной, виртуальной и физической среде. На данный момент времени прототип блокчейна для управления данными компании Acronis используют в 145-ти странах мира.– онлайн сфера обслуживания, предназначенная для сохранения, приобретения и конвертации любой криптовалюты в драгоценные металлы и наоборот. Фирма создана в системе Ripple.был создан сингапурской корпорацией COINUT Pte.Ltd. Это биржа bitcoin-опционов, инвесторами которой являются Bitmain и BoostVC.• К особо ценнымотносится аналитическая фирма, занимающаяся сбором информации и оцениванием выгодных форков. На сайте CoinGerko в любой момент можно заглянуть в сравнительный рейтинг койнов и разобраться в ценности каждого из них., позволяющий при помощи своего приложения использовать функционал «умных контрактов».• Зарегистрированная в Сингапуре фирмапредставляет посреднические услугидля финансистов. Сервис Dragonfly Fintech занимается в основном клирингом, трансграничными переводами и расчетами по биржевым сделкам.• Опциональность, разработанной на основе, дает возможность отправлять с Гонконга в Филиппины денежные переводы с оплатой комиссии 0.5%. Средства можно переводить в американской зелени и в разных валютах Азии. В наличии должна быть дебетовая карта Visa и скачанное приложение от Toast.• Запущенный в Кремниевой долине, стартап bitcoin-кошельковпредлагает азиатским клиентам спекуляцию и хранение любых сумм цифровых денег.• Применение закрытойпредлагает компания, эффективно защищающая внесенные данные документов от мошеннических операций и нечестных посредников. Право доступа и полный контроль имеют только клиенты системы. Третьи лица вмешаться не могут. Поэтому база хранения цифровых оригиналов документов OTDocs признана самой надежной во всем мире., занимающийся продажей токенов Эфириума и всякими торговыми операциями цифрового рынка.• Азиатским корпорациям и новым стартапам приложенияпомогают разрабатывать и реализовывать новые замыслы на основе. Сервис компании дает возможность запускать проекты в бета-версии для наблюдения с последующим корректированием. В итоге на рынок уже попадает протестированный и готовый к 100% использованию продукт.• Компания, отдающая предпочтение транзакциям bitcoin, предоставляет своим клиентам возможность рассчитываться со своими клиентами и оплачивать онлайн-покупки той цифровой валютой, которая им больше всего подходит. Платежный сервис GoCoin устраняет многочисленные трудности для мерчантов-компаньонов.• Функционирующее на основе, приложение международных финансовых переводовспособствует упрощению расчета между малым бизнесом и его сотрудниками в иностранной валюте, предлагает самый выгодный курс конвертации, оказывает помощь работающим мигрантам в отправке денег на родину.оказывает помощь в отправке заработка фрилансерам, способствует ускорению процесса расчета по счетам поставщиков и вендоров.• Децентрализованная площадка аутентификацииконтролирует доступ к документации компаний и занимается проверкой подлинности документов.• Технологическая организацияоказывает помощь бизнесменам в сохранении конкурентоспособности, эффективном развитии и внедрении всевозможнейших инноваций. Digital Billions – профессионал в области консультационных бизнес-услуг, венчурном инвестировании, блокчейн технологиях и маркетинга цифрового рынка. Сервис организации распространяется на сохранение целостности внесенных данных, деятельность с активами, KYC-идентификацией, криптовалютными кошельками и торговым финансированием.представляет спектр услуг по учреждению и управлению акционерными компаниями.• Интеграцией блокчейн-инноваций корпоративных процессов средних организаций занимается, сотрудничающий с многочисленным количеством блокчейн-площадок.• Автономная компания, больше известная под названием Ethereum DAO, позволяет мелким инвесторам вкладывать деньги в крупные объекты недвижимости и гарантированно получать прибыль, а также участвовать в коллективных собраниях и влиять на дальнейшее развитие проекта. Недвижимость на платформе REIDAO продается за DAO токены. Минимальная стоимость инвестиционной доли – $150.• Частная инвестиционная организация Сингапураявляется владельцем группы различных блокчейн-сервисов, позволяющих спекулировать сатошами и драгоценными металлами. Сингапурскому частнику принадлежат bitcoin POS-терминалы, брокерская контора, bitcoin-банкомат и анонимный виртуальный дилер.• Сберегательные bitcoin-депозиты с высокими % и открытие краткосрочных ордеров на площадках криптобирж с использованием кредитных средств предлагает всем желающим сервис компании. Прозрачнаяпозволяет клиентамследить за состоянием вложений и ежедневно получать оговоренные проценты прибыли.• Мобильное приложениепозволяет сельхозкооперативам и частным фермерам использовать криптографические реестры для ведения точного бухгалтерского учета и составления документации. Функционал приложения также оказывает помощь в составлении и точном просчете финансовых планов, поиске подходящих точек сбыта продукции и получении ответов на стандартные юридические вопросы.Краткий обзор многочисленных компаний еще раз подтверждает тот факт, что сингапурское блокчейн-сообщество вполне заслужено получило высокий рейтинг репутации и 100% доверие своих клиентов. Если вы решили создавать свой, постарайтесь заручиться поддержкой этого сообщества. Его поддержка и репутация, а ваши идеи и кропотливая деятельность в недалеком будущем поможет выйти вам на новый уровень прибыли. Или у вас другое мнение по этому поводу?------------------------

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