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В Сеть утекли секретные внутренние сборки и «исходники» Windows 10

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В Сеть утекли секретные внутренние сборки и «исходники» Windows 10
Массив размером 32 ТБ включает официальные и приватные образы, а также исходный код драйверов Windows 10.

Ресурс The Register сообщил о массивной утечке частных внутренних сборок Windows 10 и фрагментов ее исходных кодов.

Массив размером 32 ТБ (в архивированном виде 8 ТБ), включающий официальные и приватные образы, исходный код драйверов Windows 10, стеков USB и Wi-Fi, а также PhP код Microsoft и код ARM-версии ядра OneCore, был загружен на сайт betaarchive.com. Предположительно, конфиденциальные данные в этом архиве были нелегально получены из внутреннего хранилища Microsoft в марте нынешнего года.

По информации людей, успевших ознакомиться с содержанием архива, утекшие исходные коды в нем относятся к набору Microsoft Shared Source Kit. Помимо официальных сборок, дамп также включает конфиденциальные внутренние сборки Windows 10 и Windows Server 2016, предназначенные только для инженеров Microsoft. Данные сборки были разработаны в целях экспериментального тестирования и поиска уязвимостей и содержат отладочные символы, обычно исключенные из публичных релизов.


Согласно заявлению администрации форума betaarchive.com, папка Shared Source Kit действительно существовала на FTP-сервере, но после выхода материала The Register была удалена с сервера и из списков форума. Администрация не намерена восстанавливать архив до тех пор, пока его содержимое не будет повторно тщательно изучено и приведено в соответствие с правилами сайта. Кроме того, администратор форума отметил, что размер папки составлял всего 1,2 ГБ, а сама она содержала 12 релизов по 100 МБ каждый.

По всей видимости, в материале The Register речь идет о крупном релизе сборок Windows 10, опубликованных 24 марта нынешнего года. Данные сборки были предоставлены различными членами форума, а также участниками программ Windows Insider и Microsoft Connect. Все они представляли собой бета-версии и неактуальные сборки и были признаны соответствующими правилам сайта, подчеркнула администрация betaarchive.com.

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Анна Чернобай на форуме  
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