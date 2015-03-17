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После скандалов и увольнения CEO оценка Uber снизилась более чем на $12 млрд

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После скандалов и увольнения CEO оценка Uber снизилась более чем на $12 млрд

Несколько дней назад пост руководителя компании Uber оставил ее основатель Трэвис Каланик. Особо инициативные сотрудники уже успели собрать более 1000 подписей за его возвращение в компанию, но акционеры, под давлением которых Каланик ушел, на это внимание не обращают. Им важнее то, что сейчас оценка бизнеса Uber упала. И достаточно сильно.

По разным оценкам бизнес Uber до недавнего времени оценивался в $62-68 млрд, после всех раундов и заемных средств, которые привлекла компания. Столь высокая оценка позволила Uber получить звание самого дорого в истории стартапа, хотя сам бизнес все еще убыточный: не спасает даже оборот в $20 млрд.

Но активизация скандалов (уже не раз в месяц, а раз в день), привела к снижению интереса инвесторов к Uber. В связи с этим, по данным TechCrunch, бизнес сервиса сейчас оценивается «всего» в $50 млрд. Другими словами, если сейчас компания будет привлекать новых инвесторов или кто-то будет продавать свою долю, оценка бизнеса будет исходить из более скромных показателей. По некоторым слухам, некоторые инвесторы оценивают компанию еще ниже — в $40 млрд.

Снижение оценки стартапов — не новинка. Ранее такое было с Theranos, который оценивали в $9 млрд, а после скандальной статьи на The Wall Street Journal и разоблачения компании ее оценку резко опустили в два раза. С недавних пор более скромно оценивают и Dropbox: уже не $10 млрд, а в диапазоне $6-8 млрд.

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