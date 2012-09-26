Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,189 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В создание Innovation District ІТ Park во Львове инвестируют $95 млн

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:21
#1
Блог - newhyip.com
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 2,646
Благодарностей: 1,556
УГ: 56
КП: 0.481
подарки
В создание Innovation District ІТ Park во Львове инвестируют $95 млн
Во Львове 24 июня официально анонсировали запуск проекта Innovation District IT Park. Это отдельный квартал площадью 10 га, ориентированный на IT-бизнес и сотрудников этих компаний, сообщили AIN.UA в Lviv IT Cluster.


Инициатором проекта выступил Lviv IT Cluster, а главным девелопером – компания Galereja Centre (наиболее известны по строительству львовского ТЦ Forum Lviv). Эта же компания является и главным инвестором проекта – инвестиции в Innovation District IT Park составят $95 млн.


Эти средства пойдут на строительство нескольких бизнес-центров разной этажности (от 8 до 22 этажей), корпуса университета (его займет факультет информационных технологий УКУ), лабораторий, отеля, торгово-развлекательных центров, детского сада, магазинов и другой инфраструктуры. Всего IT Park должен вместить в себя до 10 000 человек и создать все условиях для их комфортной работы. Согласно предварительным данным, первыми резидентами компании станут компании SoftServe, Global Logic и N-IX.

Квартал появится на пересечении улиц Стрийской и Ивана Чмолы. Строительство квартала начнут уже в конце этого года.

Напомним, ранее во Львове также анонсировали строительство инновационного парка LvivTech.City. Его строить будет компания UDP Василия Хмельницкого, которая работает над созданием UNIT.City в Киеве.

Источник
__________________
Самый Модный бот по инвестициям! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт
Честный и лучший обмен электронных валют
🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥
BiziAlen на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
30 миллиардов долларов инвестируют в создание секс-куклы Ratatara Новости в мире финансов и инвестиций 26 05.05.2017 15:58
США инвестируют 2 млрд долларов в создание новых хранилищ нефти Whore65 Новости в мире финансов и инвестиций 6 09.09.2016 22:18
Green Innovation - green-innovation.global monhyip Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 760 07.02.2016 16:52
District Profit - districtprofit.com jook Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 13 26.09.2012 16:43

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар mokin35
Четыре проекта для проектного финансирования
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Максимм
ПАММ-счет Keldysh:523254 (ForexTrend)
От Максимм в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Грандиозный экспресс 3 числа
От Uncer в разделе «Прогнозы»
Аватар bakster
InstantProgramm - instantprogramm.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Маша и медведь- mawa-medvedy.ru- игра с выводом денег
От Ivan2321 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Покупка недвижимости за криптовалюту
От yurazhayat в разделе «Криптовалюты: общий форум»
.     
Пользователей
414,189
Тем
475,682
Сообщений
11,785,727

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube