BiziAlen Блог - newhyip.com



Имя: Aleksandr Пол: Мужской Возраст: 27 Адрес: Любин Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 10.11.2016 Сообщений: 2,646 Благодарностей: 1,556 УГ: 56 КП: 0.481 подарки

В создание Innovation District ІТ Park во Львове инвестируют $95 млн





Инициатором проекта выступил Lviv IT Cluster, а главным девелопером – компания Galereja Centre (наиболее известны по строительству львовского ТЦ Forum Lviv). Эта же компания является и главным инвестором проекта – инвестиции в Innovation District IT Park составят $95 млн.





Эти средства пойдут на строительство нескольких бизнес-центров разной этажности (от 8 до 22 этажей), корпуса университета (его займет факультет информационных технологий УКУ), лабораторий, отеля, торгово-развлекательных центров, детского сада, магазинов и другой инфраструктуры. Всего IT Park должен вместить в себя до 10 000 человек и создать все условиях для их комфортной работы. Согласно предварительным данным, первыми резидентами компании станут компании SoftServe, Global Logic и N-IX.



Квартал появится на пересечении улиц Стрийской и Ивана Чмолы. Строительство квартала начнут уже в конце этого года.



Напомним, ранее во Львове также анонсировали строительство инновационного парка LvivTech.City. Его строить будет компания UDP Василия Хмельницкого, которая работает над созданием UNIT.City в Киеве.



Источник Во Львове 24 июня официально анонсировали запуск проекта Innovation District IT Park. Это отдельный квартал площадью 10 га, ориентированный на IT-бизнес и сотрудников этих компаний, сообщили AIN.UA в Lviv IT Cluster.Инициатором проекта выступил Lviv IT Cluster, а главным девелопером – компания Galereja Centre (наиболее известны по строительству львовского ТЦ Forum Lviv). Эта же компания является и главным инвестором проекта – инвестиции в Innovation District IT Park составят $95 млн.Эти средства пойдут на строительство нескольких бизнес-центров разной этажности (от 8 до 22 этажей), корпуса университета (его займет факультет информационных технологий УКУ), лабораторий, отеля, торгово-развлекательных центров, детского сада, магазинов и другой инфраструктуры. Всего IT Park должен вместить в себя до 10 000 человек и создать все условиях для их комфортной работы. Согласно предварительным данным, первыми резидентами компании станут компании SoftServe, Global Logic и N-IX.Квартал появится на пересечении улиц Стрийской и Ивана Чмолы. Строительство квартала начнут уже в конце этого года.Напомним, ранее во Львове также анонсировали строительство инновационного парка LvivTech.City. Его строить будет компания UDP Василия Хмельницкого, которая работает над созданием UNIT.City в Киеве.

Самый Модный бот по инвестициям! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!

H-scripts.ru-професиональный хайп скрипт

Честный и лучший обмен электронных валют

🔥 Форекс брокер, которому доверяю🔥 __________________-професиональный хайп скрипт