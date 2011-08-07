Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 22:25
Сегодня, 22:19
#
1
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.02.2014
Сообщений: 326
Благодарностей: 51
УГ: 9
https://solartech.pro - Solartech
Я не админ/владелец проекта, "
Solartech" добавлен на мониторинг
Старт: 19.05.17
Посмотреть/Присоединиться
Описание:
Цитата:
SolarTech – проект по привлечению инвестиций частных инвесторов, дающий возможность получить им стабильный и высокий доход ! Мы привлекаем различные источники финансирования для увеличения и наращивания объемов производства солнечных элементов и электростанций. Наша задача - соединить предпринимателя с источниками финансирования, помогая ему получить стабильный доход, обеспечить финансовую поддержку компании.
Инвестиционные планы:
3% Ежедневно
Пожизненные выплаты
Платёжные системы:
-
Payeer
-
PerfectMoney
-
Qiwi
-
Advcash
Мин/Макс вклад:
10.00 - 50000 $
Реферальная система многоуровневая:
8%, 4%, 2%
Выплаты:
инстант
Тех. часть:
SSL, DDoS
Посмотреть/Присоединиться
Наш депозит:
Сегодня, 22:23
#
2
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 336
Благодарностей: 33
УГ: 3
Re: https://solartech.pro - Solartech
Цитата:
Сообщение от
Imperio
Старт: 19.05.17
Оперативненько вы
__________________
Я инвестирую через
hyiproom.net! Самые жирные рефбэки и страховки только тут!
Сегодня, 22:24
#
3
Топ Мастер
Имя:
Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Омск
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 10,530
Благодарностей: 7,880
УГ: 0
Re: https://solartech.pro - Solartech
Да и тема - дубль
Войдите
, чтобы оставить комментарий.
Сегодня, 22:25
Случайные темы
Mlink
От
RuleZz в разделе «Биржи ссылок»