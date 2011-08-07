Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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https://solartech.pro - Solartech

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:19
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 09.02.2014
Сообщений: 326
Благодарностей: 51
УГ: 9
КП: 0.000
https://solartech.pro - Solartech
Я не админ/владелец проекта, "Solartech" добавлен на мониторинг

Старт: 19.05.17



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Описание:
Цитата:
SolarTech – проект по привлечению инвестиций частных инвесторов, дающий возможность получить им стабильный и высокий доход ! Мы привлекаем различные источники финансирования для увеличения и наращивания объемов производства солнечных элементов и электростанций. Наша задача - соединить предпринимателя с источниками финансирования, помогая ему получить стабильный доход, обеспечить финансовую поддержку компании.
Инвестиционные планы:

3% Ежедневно
Пожизненные выплаты

Платёжные системы:
-Payeer
-PerfectMoney
-Qiwi
-Advcash

Мин/Макс вклад:

10.00 - 50000 $

Реферальная система многоуровневая:
8%, 4%, 2%

Выплаты: инстант

Тех. часть: SSL, DDoS

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Наш депозит:

__________________
Мониторинг на все случаи жизни+инвест форум
Imperio на форуме  
Старый Сегодня, 22:23
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 336
Благодарностей: 33
УГ: 3
КП: 0.000
Re: https://solartech.pro - Solartech
Цитата:
Сообщение от Imperio Посмотреть сообщение

Старт: 19.05.17
Оперативненько вы
__________________
Я инвестирую через hyiproom.net! Самые жирные рефбэки и страховки только тут!
WINDOF на форуме  
Старый Сегодня, 22:24
#3
Топ Мастер
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Омск
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 18.09.2012
Сообщений: 10,530
Благодарностей: 7,880
УГ: 0
КП: 0.220
Re: https://solartech.pro - Solartech
Да и тема - дубль
__________________
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Alexomsk на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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