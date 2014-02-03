Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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wexmen.com - Wexmen

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 22:09
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 8,667
Благодарностей: 1,014
УГ: 225
КП: 0.110
подарки
wexmen.com - Wexmen
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 24.06.2017 в 19-00 по МСК





О проекте:
На протяжении долгого времени компания wexmen.com зарабатывала репутацию, совершенствовалась в сфере трейдинга, воплощала в жизнь свои идеи. Все это приносило высокие доходы. В начале 2017 года нами было запущено новое направление развития. Был открыт инвестиционный фонд высокой доходности. Наши возможности оказались переоценены и в связи с рядом сложившихся обстоятельств наш фонд потерпел банкротство.

Глубокий анализ, изучение собственных ошибок и полученный опыт заставили нас принять ряд серьёзных нововведений. Был изменен инвестиционный план проекта, размеры реферальных вознаграждений и подход к нашей деятельности в целом. Решено отсеять менее перспективные направления и сделать акцент на криптовалютную индустрию. С этого момента вся наша деятельность будет предельно прозрачной, вы сможете следить за нашими успехами и инвестировать вместе с нами! Еженедельно мы будем делиться с вами своей аналитикой и результатами наших инвестиционных портфелей, на основе которых наши инвесторы и компания получают доход.

Одна из наших целей остается неизменной. В 2018 году мы откроем школу для начинающих инвесторов, где будем передавать свой опыт в массы и выращивать новое поколение и будущее нашей организации!

Не теряйте время и зарабатывайте уже сегодня, ведь за wexmen будущее!

Маркетинг:


Инвестиционные планы:
100-1000 руб 58% каждые 24 часа на 48 часов
500-2000 руб 29.5% каждые 12 часов на 48 часов (откроют 27 июня)
1000-5000 руб 15% каждые 6 часов на 48 часов (откроют 30 июня)
2500-25000 руб 7.75% каждые 3 часа на 48 часов (откроют 3 июля)
Депозит включён в выплаты в каждом из планов
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
В каждом плане можно иметь не более 1 вклада одновременно

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Perfect money, Payeer, AdvCash, Qiwi, Яндекс деньги
Выплаты инстант
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 10 руб
Комиссии при выводе денег нет

Языки:


Партнёрская программа:
Партнёрка 7% от вклада

Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/club149183423
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете wexmen.com:


Кто соскучился по фастам - встречаем wexmen.com! Страховка 100$!


Свои отзывы о wexmen.com можете оставлять в комментариях под темой.
__________________
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Lordborg на форуме  
Старый Сегодня, 22:20
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 30.10.2015
Сообщений: 1,636
Благодарностей: 785
УГ: 0
КП: 0.000
Re: wexmen.com - Wexmen
Админ с улицы - бомж ли!?
DECIMATOR71 на форуме  
Старый Сегодня, 22:21
#3
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 8,667
Благодарностей: 1,014
УГ: 225
КП: 0.110
подарки
Автор темы Re: wexmen.com - Wexmen
Цитата:
Сообщение от DECIMATOR71 Посмотреть сообщение
Админ с улицы - бомж ли!?
__________________
МОЙ БЛОГ О ЗАРАБОТКЕ В ИНТЕРНЕТЕ LORDBORG.COM | ♛ЛУЧШИЕ ИГРЫ С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ♛ | ►HYIP-МОНИТОРИНГ◄
ВЕДУ ВИДЕОБЛОГ О ХАЙПАХ С 2013 ГОДА | 💰МОИ ВКЛАДЫ💰
Lordborg на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:25
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