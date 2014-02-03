wexmen.com - Wexmen

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Старт был 24.06.2017 в 19-00 по МСК
О проекте:
На протяжении долгого времени компания wexmen.com зарабатывала репутацию, совершенствовалась в сфере трейдинга, воплощала в жизнь свои идеи. Все это приносило высокие доходы. В начале 2017 года нами было запущено новое направление развития. Был открыт инвестиционный фонд высокой доходности. Наши возможности оказались переоценены и в связи с рядом сложившихся обстоятельств наш фонд потерпел банкротство.
Глубокий анализ, изучение собственных ошибок и полученный опыт заставили нас принять ряд серьёзных нововведений. Был изменен инвестиционный план проекта, размеры реферальных вознаграждений и подход к нашей деятельности в целом. Решено отсеять менее перспективные направления и сделать акцент на криптовалютную индустрию. С этого момента вся наша деятельность будет предельно прозрачной, вы сможете следить за нашими успехами и инвестировать вместе с нами! Еженедельно мы будем делиться с вами своей аналитикой и результатами наших инвестиционных портфелей, на основе которых наши инвесторы и компания получают доход.
Одна из наших целей остается неизменной. В 2018 году мы откроем школу для начинающих инвесторов, где будем передавать свой опыт в массы и выращивать новое поколение и будущее нашей организации!
Не теряйте время и зарабатывайте уже сегодня, ведь за wexmen будущее!
Маркетинг:
Инвестиционные планы:
100-1000 руб 58% каждые 24 часа на 48 часов
500-2000 руб 29.5% каждые 12 часов на 48 часов (откроют 27 июня)
1000-5000 руб 15% каждые 6 часов на 48 часов (откроют 30 июня)
2500-25000 руб 7.75% каждые 3 часа на 48 часов (откроют 3 июля)
Депозит включён в выплаты в каждом из планов
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
В каждом плане можно иметь не более 1 вклада одновременно
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Perfect money, Payeer, AdvCash, Qiwi, Яндекс деньги
Выплаты инстант
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 10 руб
Комиссии при выводе денег нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 7% от вклада
Контакты администрации:
Группа вк: https://vk.com/club149183423
Есть форма для обратной связи на самом сайте
Мой вклад / листинг:
Мой вклад в личном кабинете wexmen.com:
Кто соскучился по фастам - встречаем wexmen.com! Страховка 100$!
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