Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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РЕФБЕК 100% forexdengi + Компенсация подписки на СИГНАЛЫ MQL

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Обсуждение сервисов по возврату части спреда (ребейт сервисы), а также реферальные предложения частных трейдеров. Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений
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Старый Сегодня, 22:05
#1
Hxs
Форекс-блогер
 
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Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 884
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Записей в FX-блоге: 590
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КП: 0.009
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Статус: Бриллиант РЕФБЕК 100% forexdengi + Компенсация подписки на СИГНАЛЫ MQL
Актуально для тех у кого нет аккаунта на forexdengi.com и гостей форума MMGP.RU :

Предлагаю стать моим партнером в этих форумах и получить 100% компенсацию за подписку на один из моих сигналов.
Плюс получать до 100% рефбека от дохода на ваши реферальские от forexdengi.com.

Рефбек -это не бонусы, а реальные деньги с выплатой на QIWI или WM

Схема рефбека forexdengi.com :
пример
Вы получили за общение на форуме 10000р
Мне было начисленно с этой суммы 3000
Месяц я торговал и получил прибыль в 20% от 3000 = 600Р(эта та сумма которую вы получите в первый месяц, т.е. 100%)

второй и последующие месяцы, я буду выплачивать 10% рефбека на кажду 1000р полученную вами за общение на форуме:
пример
На второй месяц вы получили за общение на форуме 3000, что равно 30% рефбека
т.о. если моя доходность сохранится то ва рефбек составит (3000р* 20%)=600р*30%рефбек=180р-это ваш доход на второй месяц.

Сумма ваших реферальских получаемая на мой счет будет суммироваться, и отчисления для вас будет расти в зависимости от вашей активности на форуме.


Подробнее о всех тонкостях предложеня можно узнать у меня в блоге

500$ В МЕСЯЦ-БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ-НА АВТОПИЛОТЕ + РЕФБЕК 100% + FREE СИГНАЛ MQL

При регистрации в качестве моего партнера на forexdengi.com вы получите:
  • до 30 рублей за сообщение на ваш торговый счет(до 12000р в месяц)
  • 100% дохода от торговли(рефбек) на ваши реферальские отчисления за первый месяц
  • 10% рефбека за каждую тысячу рублей полученную за посты на форуме, за второй и последующие месяцы
  • 100% компенсации подписки на один из сигналов MQL за первый месяц
  • 10% компенсации подписки на один из сигналов MQL, за каждую тысячу рублей полученную за посты на форуме, за второй и последующие месяцы
  • Информационная поддержка по всем возникающим вопросам
  • Возможность компенсации расходов на VPS и помощь в вопросах настройки подключения к сигналам.

При регистрации в качестве моего партнера на MMGP и получения статуса "ФОРЕКС БЛОГЕР" вы получите:
  • Преимущества Премиум аккаунта на MMGP
  • Повышенная оплата за посты в разделе Форекс блогов
  • 100% компенсации подписки на один из сигналов MQL за первый месяц
  • 50% компенсации подписки на один из сигналов MQL, за последующие 4 месяца, при поддержании статуса "ФОРЕКС БЛОГЕР"
  • Информационная поддержка по всем возникающим вопросам
  • Возможность компенсации расходов на VPS и помощь в вопросах настройки подключения к сигналам.


Важно:
  • Перед регистрацией почистите cookie вашего браузера
  • При регистрации на MMGP в поле Реферер должно быть: Hxs
  • При регистрации на forexdengi в поле Реферер должно быть: Hxs
  • После регистрации, для проверки, сообщите в личку свой ник и дату регистрации
__________________
Сиигнал MQL +108% | Сиигнал MQL +23%


Бездеп в 100$!!! | Бездепозитный бонус сразу после регистрации!!!
Hxs на форуме  
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Метки
бездепозитный бонус, начать заработок в сети, прогнозы, рефбэк, реферальная система
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:25
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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