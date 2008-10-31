РЕФБЕК 100% forexdengi + Компенсация подписки на СИГНАЛЫ MQL

Актуально для тех у кого нет аккаунта на forexdengi.com и гостей форума MMGP.RU :
Предлагаю стать моим партнером в этих форумах и получить 100% компенсацию за подписку на один из моих сигналов.
Плюс получать до 100% рефбека от дохода на ваши реферальские от forexdengi.com.
Рефбек -это не бонусы, а реальные деньги с выплатой на QIWI или WM
Схема рефбека forexdengi.com :
пример
Вы получили за общение на форуме 10000р
Мне было начисленно с этой суммы 3000
Месяц я торговал и получил прибыль в 20% от 3000 = 600Р(эта та сумма которую вы получите в первый месяц, т.е. 100%)
второй и последующие месяцы, я буду выплачивать 10% рефбека на кажду 1000р полученную вами за общение на форуме:
пример
На второй месяц вы получили за общение на форуме 3000, что равно 30% рефбека
т.о. если моя доходность сохранится то ва рефбек составит (3000р* 20%)=600р*30%рефбек=180р-это ваш доход на второй месяц.
Сумма ваших реферальских получаемая на мой счет будет суммироваться, и отчисления для вас будет расти в зависимости от вашей активности на форуме.
Важно:
Подробнее о всех тонкостях предложеня можно узнать у меня в блоге
500$ В МЕСЯЦ-БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ-НА АВТОПИЛОТЕ + РЕФБЕК 100% + FREE СИГНАЛ MQL
При регистрации в качестве моего партнера на forexdengi.com вы получите:
- до 30 рублей за сообщение на ваш торговый счет(до 12000р в месяц)
- 100% дохода от торговли(рефбек) на ваши реферальские отчисления за первый месяц
- 10% рефбека за каждую тысячу рублей полученную за посты на форуме, за второй и последующие месяцы
- 100% компенсации подписки на один из сигналов MQL за первый месяц
- 10% компенсации подписки на один из сигналов MQL, за каждую тысячу рублей полученную за посты на форуме, за второй и последующие месяцы
- Информационная поддержка по всем возникающим вопросам
- Возможность компенсации расходов на VPS и помощь в вопросах настройки подключения к сигналам.
При регистрации в качестве моего партнера на MMGP и получения статуса "ФОРЕКС БЛОГЕР" вы получите:
- Преимущества Премиум аккаунта на MMGP
- Повышенная оплата за посты в разделе Форекс блогов
- 100% компенсации подписки на один из сигналов MQL за первый месяц
- 50% компенсации подписки на один из сигналов MQL, за последующие 4 месяца, при поддержании статуса "ФОРЕКС БЛОГЕР"
- Информационная поддержка по всем возникающим вопросам
- Возможность компенсации расходов на VPS и помощь в вопросах настройки подключения к сигналам.
- Перед регистрацией почистите cookie вашего браузера
- При регистрации на MMGP в поле Реферер должно быть: Hxs
- При регистрации на forexdengi в поле Реферер должно быть: Hxs
- После регистрации, для проверки, сообщите в личку свой ник и дату регистрации