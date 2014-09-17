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Финсектор не сможет полностью заменить людей машинами

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Старый Сегодня, 22:01
#1
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Финсектор не сможет полностью заменить людей машинами
Уже достаточно долго многие инвесторы в своей деятельности для торгов на бирже используют различные программы искусственного интеллекта, различных автоматизированных советников, которые совершаю сделки без участия человека.

Одна из основных причин популярности таких программ, эмоциональность человека. Считается, что человеку сложно подавить свои эмоции, чтобы вовремя завершить сделку. К тому же человек может просто отвлечься и упустить нужный момент, особенно, когда судьбу сделки решают секунды.

У машин нет эмоций, они не отвлекутся, не устанут, а всегда вовремя завершат сделку.

Но не все так просто. Миллиардер Джеффри Гундла исполнительный директор DoubleLine Capital секрет своего успеха объяснил именно тем, что он делает ставки на человека и не доверяет ни программам искусственного интеллекта, ни каким-либо автоматизированным советникам. Его компания с активами в 54 миллиарда долларов в последние годы показывает результаты, которые намного лучше, чем у 90% его конкурентов. А управляет он активами на сумму в общей сложности более 100 миллиардов долларов.

По его словам проблемы всех автоматизированных советников и программ искусственного интеллекта заключаются в том, что они принимают шаблонные решения и действуют по одной и той же схеме. Это означает, что все люди, которые доверяют программам будут принимать одно и тоже решение, а это уже может обрушить любой актив, если все будут действовать в одном направлении одинаково. Прям какой-то заговор машин получается.

Специально для mmgp.ru

Подготовлено по материалам
http://www.finanz.ru/novosti/fondy/f...akh-1002119975

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/594ea8ba56855
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