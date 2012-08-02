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Марк Цукерберг продал акции Facebook на $ 42,5 млн

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Марк Цукерберг продал акции Facebook на $ 42,5 млн
Исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг продал на этой неделе акции собственной компании на сумму $ 42,5 млн. В общей сложности, было совершено две сделки по продаже акций 21 и 22 июня, а часть вырученных средств ушли в некоммерческий социальный фонд Цукерберга и его супруги Присциллы Чан.



Фонд Чан Цукерберг (CZI) продал долю в Facebook на сумму $ 20 млн, ранее принадлежашую основателю социальной сети. Фонд CZI Holdings, связанная с благотворительным фондом коммерческая организация, также продала долю Facebook на $ 12,5 млн. Перед продажей акций Цукерберга, которые имеют 10-кратное право голоса, были конвертированы в обычные акции. Кроме того, два траста, находящиеся под контролем Цукерберга, продали 32,589 единиц акцию на общую сумму $ 10 миллионов.

Фонд и благотворительная организация CZI по-прежнему владеют более чем 400 миллионами акций Facebook с 10-кратным правом голоса. В общей сложности, активы фонда оцениваются в $62,7 млрд, если их конвертировать в обычные акции. Как правило, продажа доли проекта создателями и руководителями говорит об уровне уверенности в будущем компании. Но, как видно из вышеупомянутых данных, продажа является лишь частью плана некоммерческой организации Чан и Цукерберга, которые пообещали отдать все свои сбережения на благотворительные цели. Одна из первых инициатив пары направлена на лечение болезней.

Перевод специально для mmgp.ru
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