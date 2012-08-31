Visa приступила к активному поиску разработчиков в области блокчейна

Ведущая платежная система Visa активно ищет специалистов в области технологии блокчейн, готовых присоединиться к ее команде разработчиков. Вакансия размещена на официальном сайте компании.
Как отмечается в описании, кандидаты должны обладать практическим опытом работы с технологиями Ripple, R3, Ethereum и/или биткоина. Также желателен опыт создания проектов на Solidity — объектно-ориентированном языке программирования смарт-контрактов для платформы Ethereum.
Кроме того, требуется отличное понимание требований бизнеса и умение создавать необходимые решения, которые будут основываться на различных технологиях и фреймворках
Успешный кандидат будет работать в VISA Global Commercial Payments, команда которого занимается созданием платежного шлюза на базе технологии блокчейн в области трансграничных B2B платежей.
Напомним, работа над проектом Visa B2B Connect была начата в сентябре 2016 года в партнерстве с блокчейн-стартапом Chain. Платформа предназначена для платежей в режиме реального времени в сети Visa и обеспечивает механизм их прозрачного и безопасного совершения.
Как тогда сообщалось, ее запуск может состояться в 2017 года.