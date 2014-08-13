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ВВП России со снятой сезонностью в мае вырос на 0,5%

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Старый Сегодня, 21:39
#1
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ВВП России со снятой сезонностью в мае вырос на 0,5%
Еще совсем недавно Росстат, который теперь подчиняется Минэкономразвитию и само Миноэкономразвитие нам говорило, что в мае экономика России демонстрировала какой-то уж очень удивительный рост в 3.5% в мае. Но почему-то народ этого замечательного роста не увидел, наоборот, проведенные опросы показали, что люди говорят, что стали жить хуже. 20% опрошенных вообще заявило, что экономят деньги даже на еде, не говоря о других товарах. 20% экономят на лекарствах, а среди пенсионеров 30% пенсионеров экономят на лекарствах. В России есть такие регионы, где 50% опрошенных и даже более экономят на еде.

Так спрашивается, откуда взялся этот колоссальный рост, невиданный раннее. Скептически отнеслись к нему и эксперты, указывая на сезонность, да еще и на погоду. И вот Внешэкономбанк уже официально заявил. Во всем виновата сезонность. И если ее убрать, реальный рост экономики и ВВП составит 0.5% в мае.

Меня во всем этом поражает то, что каждое ведомство по своему считает и всегда разным итоговым цифрам находится объяснение. То погода виновата, то сезонность, то еще что-то. А сами ведомства никогда ни в чем не бывают виноваты.

При этом ВЭБ говорит, что выросло обрабатывающее производство и строительство, а та же статистика, которая говорила о росте на 3.5% ВВП говорит, что обрабатывающее производство и строительство продолжает падать. Причем строительство упало аж на 3.5%. Сколько строительных компаний банкротится. Это видно даже невооруженным взглядом.

Едины в расчетах ВЭБ и Росситат относительно увеличения добычи полезных ископаемых и собираемости налогов. Эти две отрасли у нас неразрывно связаны. Так только увеличивается добыча прежде всего нефти и газа, растет и собираемость налогов, так как наша казна напрямую зависит от природных ресурсов.

А еще в апреле мы обогнали Саудовскую Аравию и стали лидером по добычи нефти.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/...veb-1002120265

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/594ea3550bcb6
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