Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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500$ В МЕСЯЦ-БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ-НА АВТОПИЛОТЕ + РЕФБЕК 100% + FREE СИГНАЛ MQL

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"Дзен Трейдинг - истина где-то рядом..." - авторский блог пользователя Hxs
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Старый Сегодня, 21:27
#1
Hxs
Форекс-блогер
 
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Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 884
Благодарностей: 41
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 590
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КП: 0.009
подарки
500$ В МЕСЯЦ-БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ-НА АВТОПИЛОТЕ + РЕФБЕК 100% + FREE СИГНАЛ MQL
Путь с нуля до депозита в 3000$ c ежемесячной доходностью 15-20%

Внимание! Акция!
Актуально для тех у кого нет аккаунта на forexdengi и гостей форума MMGP:

Предлагаю стать моим партнером в этих форумах и получить 100% компенсацию за подписку на один из моих сигналов.
Плюс получать до 100% рефбека от дохода на ваши реферальские от forexdengi.

Просто общаясь на интересные для вас темы, делясь вашим мнением , знаниями и опытом вы получаете возможность за несколько месяцев вырастить существенный депозит и получать доход на "автопилоте", даже не умея торговать самостоятельно.
Я сам буду проходить этот путь в этой теме с нуля, и вы сможете убедиться в реальности этих возможностей!



Подробнее:

При регистрации в качестве моего партнера на forexdengi.com вы получите:
  • до 30 рублей за сообщение на ваш торговый счет(до 12000р в месяц)
  • 100% дохода от торговли(рефбек) на ваши реферальские отчисления за первый месяц
  • 10% рефбека за каждую тысячу рублей полученную за посты на форуме, за второй и последующие месяцы
  • 100% компенсации подписки на один из сигналов MQL за первый месяц
  • 10% компенсации подписки на один из сигналов MQL, за каждую тысячу рублей полученную за посты на форуме, за второй и последующие месяцы
  • Информационная поддержка по всем возникающим вопросам
  • Возможность компенсации расходов на VPS и помощь в вопросах настройки подключения к сигналам.

При регистрации в качестве моего партнера на MMGP и получения статуса "ФОРЕКС БЛОГЕР" вы получите:
  • Преимущества Премиум аккаунта на MMGP
  • Повышенная оплата за посты в разделе Форекс блогов
  • 100% компенсации подписки на один из сигналов MQL за первый месяц
  • 50% компенсации подписки на один из сигналов MQL, за последующие 4 месяца, при поддержании статуса "ФОРЕКС БЛОГЕР"
  • Информационная поддержка по всем возникающим вопросам
  • Возможность компенсации расходов на VPS и помощь в вопросах настройки подключения к сигналам.

Важно:
  • Перед регистрацией почистите cookie вашего браузера
  • При регистрации на MMGP в поле Реферер должно быть: Hxs
  • При регистрации на forexdengi в поле Реферер должно быть: Hxs
  • После регистрации, для проверки, сообщите в личку свой ник и дату регистрации
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Сиигнал MQL +108% | Сиигнал MQL +23%


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Hxs на форуме  
Старый Сегодня, 21:30
#2
Hxs
Форекс-блогер
 
Аватар Hxs
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 31.10.2008
Сообщений: 884
Благодарностей: 41
УГ: 0
Записей в FX-блоге: 590
Подписок: 1
КП: 0.009
подарки
Автор темы Re: 500$ В МЕСЯЦ-БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ-НА АВТОПИЛОТЕ + РЕФБЕК 100% + FREE СИГНАЛ MQL
Данная тема, помимо очевидной задачи привлечения аудитории, будет своеобразным личным примером для партнеров.

Как нельзя к стати под это дело был слит, без системной торговлей, предыдущий промо-счет от инсты.

Цель : набрать 3000$ в рублевом эквиваленте.
По оптимистичному сценарию потребуется от 15 до 16 месяцем "упорного общения".
На самом деле 20-30 сообщений в день писать не так уж сложно, уходит на это часа два.
Основной пожиратель времени - это просто лень, заставить себя изо дня в день делать одно и то же, довольно проблематично, но будем с этим справляться.
В этом смысле ведение такого дневника может слегка дисциплинировать.

Отчеты будут в формате процентного достижения от будущей цели,
т.е. за 100% принимается 3000$,
соответственно получив 100-200-300$ - это 3%-6%-10% и т.д.
Рубли при подведении итогов конвертируются в $ по актуальному курсу, так что в зависимости от курса, цель может то отдалятся то приближаться...

Счет с июля будет подключен к моему, пока самому перспективному сигналу :
Secret Level plus EV(Доходность +108%)
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Сиигнал MQL +108% | Сиигнал MQL +23%


Бездеп в 100$!!! | Бездепозитный бонус сразу после регистрации!!!
Hxs на форуме  
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