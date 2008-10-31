500$ В МЕСЯЦ-БЕЗ ВЛОЖЕНИЙ-НА АВТОПИЛОТЕ + РЕФБЕК 100% + FREE СИГНАЛ MQL

Данная тема, помимо очевидной задачи привлечения аудитории, будет своеобразным личным примером для партнеров.
Как нельзя к стати под это дело был слит, без системной торговлей, предыдущий промо-счет от инсты.
Цель : набрать 3000$ в рублевом эквиваленте.
По оптимистичному сценарию потребуется от 15 до 16 месяцем "упорного общения".
На самом деле 20-30 сообщений в день писать не так уж сложно, уходит на это часа два.
Основной пожиратель времени - это просто лень, заставить себя изо дня в день делать одно и то же, довольно проблематично, но будем с этим справляться.
В этом смысле ведение такого дневника может слегка дисциплинировать.
Отчеты будут в формате процентного достижения от будущей цели,
т.е. за 100% принимается 3000$,
соответственно получив 100-200-300$ - это 3%-6%-10% и т.д.
Рубли при подведении итогов конвертируются в $ по актуальному курсу, так что в зависимости от курса, цель может то отдалятся то приближаться...
Счет с июля будет подключен к моему, пока самому перспективному сигналу :
Secret Level plus EV
(Доходность +108%)