Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,181 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В России собираются запретить продавать жильё имеющее долги по коммуналке

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:07
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар OPLOTT
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 3,080
Благодарностей: 1,108
УГ: 22
КП: 0.190
подарки
В России собираются запретить продавать жильё имеющее долги по коммуналке


Комитет по энергетике Государственной Думы на этой неделе организовал парламентские слушания по поводу эффективности мер в области платежной дисциплины при оплате гражданами коммунальных услуг. И вот на этих слушаниях, депутаты снова заговорили о необходимости введения запрета (конечно, с помощью закона) на продажу собственных квартир, на которых граждане "навешивают" долги за коммунальные услуги.

Между тем сообщается, что несмотря на не столь уж и ещё далёкое увеличение пеней и штрафов для должников по квартплате, долги в этой сфере всё равно продолжают расти. Напомним, что почти 2 года тому назад, в России был принят закон, который ужесточил меры наказания за долги по квартплате и тогда значительно выросли штрафы и пени за просрочки обязательных платежей, а также дал в руки коммунальщиков дополнительные инструменты, чтобы ограничивать еще сильнее потребление энергоресурсов для тех кто не платит за них. Однако, сейчас с мест сообщается, что хоть и санкции ужесточили, но рост задоженности по коммуналке так и не остановился.

И вот теперь для должников замаячил следующий этап ещё более суровых санкций: - запрет на продажу собственной квартиры, но, конечно, до полной расплаты за потребленные ранее ресурсы. Коммунальщики сейчас предлагают целый ряд мер для того, чтобы заставить должников платить и одна из них - это временный отбор права на продажу собственного жилья.

Однако, тут же коммунальщиков и их лобби в Думе остужают юристы и показывают им статьи в Конституции и Гражданском кодексе, которые не разрешают делать такое и просто так обойти эти статьи не получится - это будет нарушение основного закона страны.

Впрочем, другая часть юристов не так безапелляционна и как говорится почти сходу придумывает схему, которая по их убеждению вполне себе законна - надо ввести обязательную справку, что всякая задолженность по жилью отсутствует при подаче документов на регистрацию прав собственности в Росреестре. То есть если такой справки у продавца не будет, то право собственности нового владельца не будет зарегистрировано. Погаси всю задолженность и тогда получишь эту справку. Правду, они (юристы) тут же чешут репу и говорят, ну мол тогда те должники, которые хотели сначала продать жильё, а потом с помощью полученных средств расплатиться по накопленным коммунальным долгам этого сделать уже не смогут. Вот жешь незадача.

А пока суд да дело, депутатское лобби коммунальщиков не планирует отступать, а твердо намерено добиваться своего - запрета на продажу жилья, которое обременено долгами на коммуналку. Чья возьмет - покажет только время.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/594e8c1ceab31
__________________
Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro
Крипта на Халяву! Тут
OPLOTT вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:53
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Потерять квартиру за долги по коммуналке tanrad Политика и экономика 42 21.09.2016 23:48
В Луцке за долги по коммуналке продали квартиру Lektor05 Новости в мире финансов и инвестиций 26 25.05.2016 12:03
Красивые номера на машины собираются продавать dengov Новости в мире финансов и инвестиций 17 08.12.2015 13:29
В России хотят запретить продавать б/у автомобили CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 7 23.04.2015 18:51
Банкам могут запретить продавать долги своих клиентов Тимон Новости в мире финансов и инвестиций 0 10.03.2015 05:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Dimoni4e
Как узнать, сколько стоит продвижение сайта?
От Dimoni4e в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватара нет
Украинский проект SafeBand собрал 110% суммы на Indiegogo
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Dimon Dneprovskiy
Star-wrs.com - STAR WARS
От Dimon Dneprovskiy в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар vhyip
ПАММ-счет bevid:525857 (ForexTrend)
От vhyip в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Марсель Шарафиев
Подан иск о «пожизненной» блокировке RuTracker
От Марсель Шарафиев в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар OPLOTT
Стартап GRAIL привлечет $1 млрд в разработку скрининг-теста для ранних стадий рака
От OPLOTT в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
414,181
Тем
475,660
Сообщений
11,785,409

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube