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В России собираются запретить продавать жильё имеющее долги по коммуналке



Комитет по энергетике Государственной Думы на этой неделе организовал парламентские слушания по поводу эффективности мер в области платежной дисциплины при оплате гражданами коммунальных услуг. И вот на этих слушаниях, депутаты снова заговорили о необходимости введения запрета (конечно, с помощью закона) на продажу собственных квартир, на которых граждане "навешивают" долги за коммунальные услуги.



Между тем сообщается, что несмотря на не столь уж и ещё далёкое увеличение пеней и штрафов для должников по квартплате, долги в этой сфере всё равно продолжают расти. Напомним, что почти 2 года тому назад, в России был принят закон, который ужесточил меры наказания за долги по квартплате и тогда значительно выросли штрафы и пени за просрочки обязательных платежей, а также дал в руки коммунальщиков дополнительные инструменты, чтобы ограничивать еще сильнее потребление энергоресурсов для тех кто не платит за них. Однако, сейчас с мест сообщается, что хоть и санкции ужесточили, но рост задоженности по коммуналке так и не остановился.



И вот теперь для должников замаячил следующий этап ещё более суровых санкций: - запрет на продажу собственной квартиры, но, конечно, до полной расплаты за потребленные ранее ресурсы. Коммунальщики сейчас предлагают целый ряд мер для того, чтобы заставить должников платить и одна из них - это временный отбор права на продажу собственного жилья.



Однако, тут же коммунальщиков и их лобби в Думе остужают юристы и показывают им статьи в Конституции и Гражданском кодексе, которые не разрешают делать такое и просто так обойти эти статьи не получится - это будет нарушение основного закона страны.



Впрочем, другая часть юристов не так безапелляционна и как говорится почти сходу придумывает схему, которая по их убеждению вполне себе законна - надо ввести обязательную справку, что всякая задолженность по жилью отсутствует при подаче документов на регистрацию прав собственности в Росреестре. То есть если такой справки у продавца не будет, то право собственности нового владельца не будет зарегистрировано. Погаси всю задолженность и тогда получишь эту справку. Правду, они (юристы) тут же чешут репу и говорят, ну мол тогда те должники, которые хотели сначала продать жильё, а потом с помощью полученных средств расплатиться по накопленным коммунальным долгам этого сделать уже не смогут. Вот жешь незадача.



А пока суд да дело, депутатское лобби коммунальщиков не планирует отступать, а твердо намерено добиваться своего - запрета на продажу жилья, которое обременено долгами на коммуналку. Чья возьмет - покажет только время.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/594e8c1ceab31 Комитет по энергетике Государственной Думы на этой неделе организовал парламентские слушания по поводу эффективности мер в области платежной дисциплины при оплате гражданами коммунальных услуг. И вот на этих слушаниях, депутаты снова заговорили о необходимости введения запрета (конечно, с помощью закона) на продажу собственных квартир, на которых граждане "навешивают" долги за коммунальные услуги.Между тем сообщается, что несмотря на не столь уж и ещё далёкое увеличение пеней и штрафов для должников по квартплате, долги в этой сфере всё равно продолжают расти. Напомним, что почти 2 года тому назад, в России был принят закон, который ужесточил меры наказания за долги по квартплате и тогда значительно выросли штрафы и пени за просрочки обязательных платежей, а также дал в руки коммунальщиков дополнительные инструменты, чтобы ограничивать еще сильнее потребление энергоресурсов для тех кто не платит за них. Однако, сейчас с мест сообщается, что хоть и санкции ужесточили, но рост задоженности по коммуналке так и не остановился.И вот теперь для должников замаячил следующий этап ещё более суровых санкций: - запрет на продажу собственной квартиры, но, конечно, до полной расплаты за потребленные ранее ресурсы. Коммунальщики сейчас предлагают целый ряд мер для того, чтобы заставить должников платить и одна из них - это временный отбор права на продажу собственного жилья.Однако, тут же коммунальщиков и их лобби в Думе остужают юристы и показывают им статьи в Конституции и Гражданском кодексе, которые не разрешают делать такое и просто так обойти эти статьи не получится - это будет нарушение основного закона страны.Впрочем, другая часть юристов не так безапелляционна и как говорится почти сходу придумывает схему, которая по их убеждению вполне себе законна - надо ввести обязательную справку, что всякая задолженность по жилью отсутствует при подаче документов на регистрацию прав собственности в Росреестре. То есть если такой справки у продавца не будет, то право собственности нового владельца не будет зарегистрировано. Погаси всю задолженность и тогда получишь эту справку. Правду, они (юристы) тут же чешут репу и говорят, ну мол тогда те должники, которые хотели сначала продать жильё, а потом с помощью полученных средств расплатиться по накопленным коммунальным долгам этого сделать уже не смогут. Вот жешь незадача.А пока суд да дело, депутатское лобби коммунальщиков не планирует отступать, а твердо намерено добиваться своего - запрета на продажу жилья, которое обременено долгами на коммуналку. Чья возьмет - покажет только время.Специально для mmgp.ru

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