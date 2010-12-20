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Кошелек Payza можно будет пополнять с помощью биткоина и альткоинов

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Кошелек Payza можно будет пополнять с помощью биткоина и альткоинов
Глобальная платформа для платежей в интернете Payza, основанная в Великобритании, объявила о том, что пользователи платформы смогут использовать ряд альткоинов в качестве метода пополнения электронного кошелька. Клиенты из множества стран получат возможность продавать платформе Ethereum, Ripple, Litecoin, Dash, Monero, Zcash и десятки других криптовалют.



Пользователи Payza, у которых есть карта Payza Card, смогут использовать полученные от криптовалют деньги для создания предоплаченных карт, что создает достаточной простой способ превратить альткоины в доллары США. Полученные на кошелек деньги можно потратить в интернете, магазинах или снять наличными в банкомате. Команда компании сделала заявление:
Цитата:
«Payza стремится предоставить нашим членам как можно больше возможностей для платежей в сети, а это означает интеграция Bitcoin и ряда других восстребованых криптовалют в нашу платформу. Предоставление пользователям возможности продавать альткоины системе — решающий шаг для полной поддержки биткоина и альтернативных криптовалют на платформе Payza. Список криптовалют, которые Payza принимает для обмена, будет постоянно увеличиваться, поскольку все больше альтернативных валют набирает популярность».
В будущем пользователи Payza смогут покупать у платформы альткоины так же, как сейчас можно приобрести Bitcoin. Команда кошелька работает над вариантами пополнения Payza Card с помощью всего одного шага. Такое нововведение уберет необходимость отправлять средства на счет кошелька, а затем пополнять баланс карты. Полный список альткоинов, доступных для обмена:


Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
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