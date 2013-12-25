Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Riches Dragon - riches-dragon.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 19:13
#1
Мастер
 
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Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 25.12.2013
Сообщений: 5,320
Благодарностей: 703
Записей в блоге: 4
УГ: 24
КП: 0.240
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Riches Dragon - riches-dragon.com

Я не админ данного проекта, тема создана с целью ознакомления!










Старт проекта: 24.06.2017 (12:00)




Riches Dragon – это легальная компания, предоставляющая услуги онлайн-инвестирования, использующая для получения максимального результата инновационные торговые стратегии на крупнейших мировых фондовых и товарно-сырьевых биржах, специализируясь в своей трейдинговой деятельности на торгах бинарными опционами. Компания активно использует торговые стратегии, в которых изначально заложены не только алгоритмы получения максимальной прибыли от сделки, но и абсолютная минимизация рисков, за счет уникальных формул и новейшего программного обеспечения, которое самостоятельно обрабатывает получаемую с биржи информацию, анализирует ее и подает соответствующие сигналы трейдерам. Это и является основой для успешного бизнеса компании и фундаментом для создания максимально благоприятных условий сотрудничества как для корпоративных, так и для частных инвесторов со всего мира.

Преимущества компании «Riches Dragon» заключаются в гарантированной доходности, которую мы предоставляем своим инвесторам, вне зависимости от торговых ситуаций, сложившихся на тот или иной момент времени на любой из бирж, с которыми мы сотрудничаем.

Каждая инвестиция, сделанная любым нашим инвестором в «Riches Dragon», защищена не только высокими показателями волатильности активов компании, но и стабильно работающим торговым механизмом, безупречное функционирование которого основано на использовании новейших достижений в области онлайн-трейдинга.





Инвестиционные планы: 50% за 5 дней.
Депозит включен в ежедневные выплаты
Минимальный вклад: 100 руб
Максимальный вклад: 50000 руб

__________________________

Реф-программа: 10%
Оплата: Perfect Money, QIWI, Payeer, Yandex
Выплаты: инстант
SSL-сертификат: да





nserver: NS1.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170623 AA
nslastaa: 20170623
nserver: NS2.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170623 AA
nslastaa: 20170623
nserver: NS3.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170623 AA
nslastaa: 20170623
nserver: NS4.DDOS-GUARD.NET
nsstat: 20170623 AA
nslastaa: 20170623
nserver: NS5.DDOS-GUARD.NET





Вклад:

24.06.2017 17:43:27
10766036622
6 000,00 руб.
Распечатать чек
6 000,00 руб.
Others 386274
Payment partner invoice 15878062






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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:22
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