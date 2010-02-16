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Команда стартапа Spaceinspace готова скоро перевернуть рынок аренды торговых мест

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#1
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Команда стартапа Spaceinspace готова скоро перевернуть рынок аренды торговых мест


Это повествование о том, как 3 московских бизнес-партнера намерены в недалёком будущем зарабатывать на своём запущенном в сети сервисе помогающем людям арендовать торговые места на небольшой срок. Конечно, можно сразу и назвать имена этих партнеров и это Татьяна Соболева, Евгений Якушев и Артем Лобаченков, именно им сейчас принадлежит сервис краткосрочной аренды торговых площадей Спейсинспейс ("Spaceinspace").

Идея такого бизнеса не нова и "подсмотрена" она была ими на Западе, где "sharing economy / экономика совместного потребления" уже более 10 лет как в моде, но начинали они этот проект после так и не выстрелившего в 2015 году своего первого проекта виртуального публичного дома - да-да, именно так, однако вовремя поняли, что с виртуальной реальностью в эту тонкую сферу интима лучше пока не заходить - это будет невыгодно по деньгам. Однако затраты по первому неудавшемуся проекту не пропали полностью даром и Татьяна Соболева во время его отработки нашла в сети британский сервис под названием "Appear Here" с помощью которого мелкие бизнесмены могли арендовать торговые места на небольшие сроки, ну вот практически и с него 3 партнера и решили "срисовать" свой новый проект получивший название Спейсинспейн. Они чётко поняли, что сейчас в России имеется потребность точно в таком же сервисе и на этом вполне прилично можно зарабатывать. Сервис помогающий решать такую острейшую проблему малого бизнеса в Москве как нехватка дешевых коммерческих площадей, просто обязан в скором времени показать отличный результат - таково было их единодушное мнение на момент когда они всё задумывали и чуть позднее ребята взялись за непростую работу.



Работая над разработкой этого проекта, бизнесменам не раз и не два приходилось применять смекалку, а порой даже идти на некоторую хитрость, но всё было в законных рамках и как говорится ради благого дела. За основу договорились взять бизнес-модель популярнейшего американского сервиса по краткосрочной аренде жилья Airbnb - это выгодно тем, что там все документы оформляют в режиме онлайн. И на самом деле Артём Лобаченков чуть позже присоединился к Спейсинспейс, но именно он можно сказать, что "по-дружбе" описал Евгению и Татьяне принципы работы будущей программной платформы их сервиса, поскольку сам был хорошим программистом и владел на тот момент своей компанией связанной с разработкой интернет-проектов под названием PixelSet. То есть его вклад в общее дело был очень значителен и Евгений Якушев вследствие уступил ему часть своей доли в Спейсинспейс - без Артёма, его знаний и опыта, то вряд ли эта платформа была бы запущена.

В итоге в дело было вложено более миллиона рублей и в октябре прошлого года наконец сервис был запущен в сети Интернет, что, впрочем, не стало решением всех его проблем. Но команда начала думать как с ними справится и постепенно находила правильные решения. Дело в том, что вначале пользователи в сети восприняли их как очередную доску объявлений коих там уже в избытке и тогда Артёму пришлось взять в руки "клаву и вручную обрабатывать каждую заявку на краткосрочную аренду торгового места, показывая тем самым, что их сервис идеальный и способен удовлетворить любые запросы клиентов, порой самых привередливых.

Также на начальном этапе этого проекта арендодатели с трудом понимали какая от всего этого выгода им. И вот здесь, проявив смекалку, партнеры схитрили: - они заполнили свой сервис фальшивыми объявлениями о сдаче в аренду реальных торговых мест в тоговых центрах и коворкингах (коворкинг - это пространство, сдаваемое в аренду любому желающему) и причём всё на сайте было обставлено по-высшему разряду с указанием даже цен на аренду и соответствующими фотографиями якобы сдаваемых в аренду помещений. Далее они договаривались о встречах с владельцами этих пустующих в реальности площадей во время которых показывали им проделанную работу на своём сайте и в итоге процентов 35 хозяев площадей попросили их ничего не менять и оставить эти объявления на сайте Спейсинспейс. Постепенно дело сдвинулось с мёртвой точки и заявки начали поступать более стабильно.

И сейчас, после почти 9 месяцев активной работы в базе Спейсинспейс имеется почти 100 активных предложений из Москвы о сдаче торговых мест от торговых центров и коворкингов и где-то 40 предложений находятся в стадии подписания договоров с владельцами пустующих площадок. Здесь также стоит еще упомянуть, что этим сервисом начали пользоваться, в том числе и средние предприятия, например, для проведения всякого рода торговых ярмарок или открытия своих торговых точек на небольшой срок, в пик сезона скажем так. Стоимость аренды у всех разная и сейчас начинается от 290 рублей (в сутки) и почти до 140 000 рублей, но это столько стоит аренда на сутки целого бара у станции метро "Курская" в Москве. В среднем в сутки ребята оформляют 1-2 реальные сделки и конечно, каждый раз цены разные и в зависимости от того, что заказчики хотят найти в реальности.

К настоящему моменту с помощью этого сервиса уже было совершено два десятка довольно крупных сделок общей стоимостью 1 млн рублей и на комиссиях стартап Сейсинспейс заработал почти 100 000 рублей. Для стабильной работы этого проекта этого недостаточно и предприниматели пока тратят свои 700 000 рублей ежемесячно на рабочие издержки, из них 500 000 - это зарплата сотрудников и еще где-то в районе 200 000 рублей - это реклама. Команда Спейсинспейс не скрывает, что пока проект инвестиционный, но ребята тут же напоминают, что и Авито и Airbnb по нескольку лет сидели в тестовых режимах, зато потом выстрелили на весь мир. Поэтому они всем говорят, что Спейсинспейс - это всерьез и надолго.

Посмотрите, - говорит сооснователь проекта Евгений Якушев -любая девушка, которая шьёт на заказ что-нибудь из одежды и торгует этим у себе в Инстаграм, теперь с нашей помощью может продавать их в любом удобном для неё месте в городе. Да наши цены процентов на 20-30 выше чем при долгосрочной аренде, но ведь она и не потребуется и та же девушка сможет и существенно сэкономить и планировать наперед свою работу в удобные для неё дни недели. Она будет торговать только когда ей будет удобно и выгодно. И плюс это также выгодно и для владельцев торговых площадей, особенно когда в кризис многие площади просто простаивают - ведь можно годами сидеть и ждать своего арендатора, а можно эти 100 квадратов своей торговой площади поделить между несколькими арендаторами и забрать свои деньги прямо сразу.

В планах команды Спейсинспейс подключать к своему сервису другие регионы России и страны СНГ. Скоро состоится открытие офиса этого проекта в Екатеринбурге, а затем в Новосибирске - там огромное количество торговых центров, а значит бизнес должен пойти. И как заявляет Артём Лобаченков - предприниматели как в Москве так и в регионах начинают всё больше и больше понимать, что за краткосрочной арендой большое будущее и тот кто будет в первых пользовательских рядах их проекта, тот и выиграет больше всего.

По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/594e781249b19
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 18:51.
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