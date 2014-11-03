Не дошли средства на Yobit.

Три дня назад решил пополнить Yobit с помощью Perfect Money. Отправлял USD.
Уходят они, значит, с Perfect, а на Yobit не зачисляются, даже в категории «В ожидании зачисления» не фигурируют. Меня это как- то напрягло.
Отправляю для эксперимента мелкую сумму 0,3 бакса- приходит мгновенно. Напряг стал ещё больше.
Ну ладно, думаю, первая сумма то была большая, у них максималка на ввод- 2 дня, буду ждать.
Через 2 дня пишу в поддержку Yobit, отвечают, показывают транзу на 0,3 доллара, а о той первой сумме, что была в разы и разы и разы больше- молчок.
В поддержке Perfect Money говорят, что, действительно, передача была временно заблокирована системой защиты, извиняются и подтверждают, что средства все же, несмотря на задержку были отправлены.
По итогу: прошло более 3х суток, средства не появились ни на балансе, ни в разделе «В ожидании зачисления».
Поддержка Yobit больше не отвечала.
Если кто- либо сталкивался с подобным или может чем- либо помочь, буду рад.
Также буду держать в курсе о том, есть ли сдвиги.
Отправляю для эксперимента мелкую сумму 0,3 бакса- приходит мгновенно. Напряг стал ещё больше.
Ну ладно, думаю, первая сумма то была большая, у них максималка на ввод- 2 дня, буду ждать.
Через 2 дня пишу в поддержку Yobit, отвечают, показывают транзу на 0,3 доллара, а о той первой сумме, что была в разы и разы и разы больше- молчок.
А вы первый раз на крупную сумму денег пополняли счет Yobit при помощи ПерфектМани?