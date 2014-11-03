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Не дошли средства на Yobit.

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Старый Сегодня, 18:41
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 23.06.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Не дошли средства на Yobit.
Здравствуйте всем!

Три дня назад решил пополнить Yobit с помощью Perfect Money. Отправлял USD.
Уходят они, значит, с Perfect, а на Yobit не зачисляются, даже в категории «В ожидании зачисления» не фигурируют. Меня это как- то напрягло.
Отправляю для эксперимента мелкую сумму 0,3 бакса- приходит мгновенно. Напряг стал ещё больше.
Ну ладно, думаю, первая сумма то была большая, у них максималка на ввод- 2 дня, буду ждать.
Через 2 дня пишу в поддержку Yobit, отвечают, показывают транзу на 0,3 доллара, а о той первой сумме, что была в разы и разы и разы больше- молчок.

В поддержке Perfect Money говорят, что, действительно, передача была временно заблокирована системой защиты, извиняются и подтверждают, что средства все же, несмотря на задержку были отправлены.

По итогу: прошло более 3х суток, средства не появились ни на балансе, ни в разделе «В ожидании зачисления».
Поддержка Yobit больше не отвечала.
Если кто- либо сталкивался с подобным или может чем- либо помочь, буду рад.
Также буду держать в курсе о том, есть ли сдвиги.
Dmitriy Anatole вне форума  
Старый Сегодня, 18:56
#2
Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 7,481
Благодарностей: 2,397
УГ: 7
КП: 0.273
подарки
Re: Не дошли средства на Yobit.
Цитата:
Сообщение от Dmitriy Anatole Посмотреть сообщение
Отправляю для эксперимента мелкую сумму 0,3 бакса- приходит мгновенно. Напряг стал ещё больше.
Ну ладно, думаю, первая сумма то была большая, у них максималка на ввод- 2 дня, буду ждать.
Через 2 дня пишу в поддержку Yobit, отвечают, показывают транзу на 0,3 доллара, а о той первой сумме, что была в разы и разы и разы больше- молчок.
А вы первый раз на крупную сумму денег пополняли счет Yobit при помощи ПерфектМани?
__________________
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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