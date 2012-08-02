Ларри Эллисон заработал $ 5 млрд всего за два дня

Давайте немного заглянем в прошлое. По мере того, как пузырь доткомов сдувался, состояние Ларри Эллисона сократилось с $ 58 млрд осенью 2000 года до $ 22 млрд следующей осенью. На этой неделе Эллисон заработал огромное количество денег из-за роста стоимости акций Oracle.
В среду компания, разрабатывающая программное обеспечение, опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал. Превзойдя ожидания аналитиков по доходам и показав впечатляющий рост услуг облачных вычислений, акции Oracle выросли на 10 % между открытием в среду и закрытием в пятницу. Такое положение дел стало хорошей новостью для Эллисона, председателя Oracle, которому принадлежит четверть выпущенных компанией акций. Чистая стоимость активов Эллисона выросли на $ 5 млрд всего за два дня. Согласно рейтингу Forbes, 72-летний американец владеет активами на $ 61,8 млрд, благодаря чему он занял седьмое место в списке самых богатых людей планеты.
Эллисон, который не закончил колледж, основал компанию Oracle в 1997 году совместно с Бобом Майнером и Эдом Оутсом. Спустя девять лет существования, акции Oracle начали торговаться на бирже NASDAQ. На пике доткомов, на рубеже тысячелетий, акции компании выросли более чем в 600 раз, но после «краха пузыря» их стоимость рухнула вместе с остальными представителями технологического мира. С тех пор, акции Oracle неуклонно росли. В сентябре 2014 года Эллисон освободил пост генерального директора, а вместо него компанией руководили Марк Херд и Сафра Кац — одна из самых высокооплачиваемых женщин-руководителей в мире. В настоящее время Эллисон присутствует на борту компании в качестве председателя и главного технического специалиста.
Миллиардер ведет деятельность помимо бизнеса Oracle. В 2016 году он пообещал $ 200 миллионов Университету Южной Калифорнии для нового центра лечения рака. Он также проводит много времени на ежегодном Кубке Америки на регатах, который проходит на Бермудских островах, и вложил внушительные суммы в собственное снаряжение для яхт и своей команды Oracle Team USA.
Re: Ларри Эллисон заработал $ 5 млрд всего за два дня
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl
Эллисон, который не закончил колледж, основал компанию Oracle в 1997 году совместно с Бобом Майнером и Эдом Оутсом. Спустя девять лет существования, акции Oracle начали торговаться на бирже NASDAQ. На пике доткомов, на рубеже тысячелетий, акции компании выросли более чем в 600 раз, но после «краха пузыря» их стоимость рухнула вместе с остальными представителями технологического мира.
Ну вот и чему учит этот факт? А тому, что молодой человек бросил учебу и не получил профессию. Получил деньги, но в итоге оказалось, что акции ничего не стоят. Это мне напоминает криптовалюты.У них взлеты и падения такие..А что за цифровой валютой стоит? Спекуляция чистой воды.
Re: Ларри Эллисон заработал $ 5 млрд всего за два дня
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl
За криптой спрос и спекуляция стоит. А чему он должен был учиться, если уже в том возрасте у него была идея, которая способна изменить мир, и он знал, как ее реализовать?
Ну изменил он мир на время для себя. Не из-за зависти так пишу. Каждому бы так разбогатеть. Но все же парень бросил учебу. Видимо в нашей стране мы немного по-другому это воспринимаем.
Если акции будут расти, то возможно у компании и будут довольные инвесторы. Надо же куда-то вкладываться людям.Пусть будет больше таких кампаний.