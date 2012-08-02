Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,178 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Ларри Эллисон заработал $ 5 млрд всего за два дня

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:31
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,586
Благодарностей: 1,041
УГ: 6
КП: 0.426
подарки
Ларри Эллисон заработал $ 5 млрд всего за два дня
Давайте немного заглянем в прошлое. По мере того, как пузырь доткомов сдувался, состояние Ларри Эллисона сократилось с $ 58 млрд осенью 2000 года до $ 22 млрд следующей осенью. На этой неделе Эллисон заработал огромное количество денег из-за роста стоимости акций Oracle.



В среду компания, разрабатывающая программное обеспечение, опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал. Превзойдя ожидания аналитиков по доходам и показав впечатляющий рост услуг облачных вычислений, акции Oracle выросли на 10 % между открытием в среду и закрытием в пятницу. Такое положение дел стало хорошей новостью для Эллисона, председателя Oracle, которому принадлежит четверть выпущенных компанией акций. Чистая стоимость активов Эллисона выросли на $ 5 млрд всего за два дня. Согласно рейтингу Forbes, 72-летний американец владеет активами на $ 61,8 млрд, благодаря чему он занял седьмое место в списке самых богатых людей планеты.

Эллисон, который не закончил колледж, основал компанию Oracle в 1997 году совместно с Бобом Майнером и Эдом Оутсом. Спустя девять лет существования, акции Oracle начали торговаться на бирже NASDAQ. На пике доткомов, на рубеже тысячелетий, акции компании выросли более чем в 600 раз, но после «краха пузыря» их стоимость рухнула вместе с остальными представителями технологического мира. С тех пор, акции Oracle неуклонно росли. В сентябре 2014 года Эллисон освободил пост генерального директора, а вместо него компанией руководили Марк Херд и Сафра Кац — одна из самых высокооплачиваемых женщин-руководителей в мире. В настоящее время Эллисон присутствует на борту компании в качестве председателя и главного технического специалиста.

Миллиардер ведет деятельность помимо бизнеса Oracle. В 2016 году он пообещал $ 200 миллионов Университету Южной Калифорнии для нового центра лечения рака. Он также проводит много времени на ежегодном Кубке Америки на регатах, который проходит на Бермудских островах, и вложил внушительные суммы в собственное снаряжение для яхт и своей команды Oracle Team USA.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
__________________
Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Старый Сегодня, 18:47
#2
Форекс-блогер
 
Аватар olkavac
 
Имя: Ольга
Пол: Женский
Возраст: 45
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.02.2017
Сообщений: 2,236
Благодарностей: 523
УГ: 3
Записей в FX-блоге: 1665
Подписок: 2
КП: 0.542
подарки
Re: Ларри Эллисон заработал $ 5 млрд всего за два дня
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Эллисон, который не закончил колледж, основал компанию Oracle в 1997 году совместно с Бобом Майнером и Эдом Оутсом. Спустя девять лет существования, акции Oracle начали торговаться на бирже NASDAQ. На пике доткомов, на рубеже тысячелетий, акции компании выросли более чем в 600 раз, но после «краха пузыря» их стоимость рухнула вместе с остальными представителями технологического мира.
Ну вот и чему учит этот факт? А тому, что молодой человек бросил учебу и не получил профессию. Получил деньги, но в итоге оказалось, что акции ничего не стоят. Это мне напоминает криптовалюты.У них взлеты и падения такие..А что за цифровой валютой стоит? Спекуляция чистой воды.
__________________

ForexClub. 20 лет безупречной работы! Аналитика по вилам Эндрюса.СДАЮ МЕСТО В ПОДПИСИ!
🔥 Торгую у этого форекс брокера, все устраивает🔥 🔥Солидный брокер, 17 лет на рынке. Регистрируйтесь!🔥
olkavac на форуме  
Сказали спасибо:
Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:55
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 1,586
Благодарностей: 1,041
УГ: 6
КП: 0.426
подарки
Автор темы Re: Ларри Эллисон заработал $ 5 млрд всего за два дня
Цитата:
Сообщение от olkavac Посмотреть сообщение
А что за цифровой валютой стоит? Спекуляция чистой воды.
За криптой спрос и спекуляция стоит. А чему он должен был учиться, если уже в том возрасте у него была идея, которая способна изменить мир, и он знал, как ее реализовать?
__________________
Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Lonsdayl на форуме  
Сказали спасибо:
olkavac (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:01
#4
Форекс-блогер
 
Аватар olkavac
 
Имя: Ольга
Пол: Женский
Возраст: 45
Адрес: Россия
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.02.2017
Сообщений: 2,236
Благодарностей: 523
УГ: 3
Записей в FX-блоге: 1665
Подписок: 2
КП: 0.542
подарки
Re: Ларри Эллисон заработал $ 5 млрд всего за два дня
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
За криптой спрос и спекуляция стоит. А чему он должен был учиться, если уже в том возрасте у него была идея, которая способна изменить мир, и он знал, как ее реализовать?
Ну изменил он мир на время для себя. Не из-за зависти так пишу. Каждому бы так разбогатеть. Но все же парень бросил учебу. Видимо в нашей стране мы немного по-другому это воспринимаем.
Если акции будут расти, то возможно у компании и будут довольные инвесторы. Надо же куда-то вкладываться людям.Пусть будет больше таких кампаний.
__________________

ForexClub. 20 лет безупречной работы! Аналитика по вилам Эндрюса.СДАЮ МЕСТО В ПОДПИСИ!
🔥 Торгую у этого форекс брокера, все устраивает🔥 🔥Солидный брокер, 17 лет на рынке. Регистрируйтесь!🔥
olkavac на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему Spotify заработал $ 2,18 млрд, но закончил год с убытком в $ 194 млн Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 2 05.03.2017 19:07
ФГВФЛ заработал на банках-банкротах 4,54 млрд грн bizneser Новости в мире финансов и инвестиций 13 03.09.2016 16:03
Швед заработал $2,5 млрд одним твитом kamol_mix Новости в мире финансов и инвестиций 21 25.02.2016 20:40
За 12 часов Alibaba заработал на распродаже $9 млрд CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 11.11.2015 10:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар ГераЯ
ПАММ-счет NZDUSD: 9500709 (FXOpen)
От ГераЯ в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Mailliam2010
ПАММ-счет EIC: 563255 (ForexTrend)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Николай7777
Власти Бразилии не видят смысла регулировать биткойн
От Николай7777 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар SQMonitor
Mickinvestment - mickinvestment.com
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар sasha19930820
Прогнозы на футбол!
От sasha19930820 в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватар tuz2012
Mass-Gold - mass-gold.net (mass-gold.org)
От tuz2012 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
414,178
Тем
475,644
Сообщений
11,785,092

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube