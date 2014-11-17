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Доход PlayerUnknown’s Battlegrounds превысил $100 миллионов

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Доход PlayerUnknown’s Battlegrounds превысил $100 миллионов

PlayerUnknown’s Battlegrounds - одна из самых популярных игр в мире в настоящий момент и она зарабатывает все больше денег с каждым днем благодаря своей вирусности на стриминговых видеосервисах.

Bluehole - студия разработки, ответственная за выпуск Battlegrounds, объявила, что с момента запуска игры в марте доход от нее превысил 100 миллионов долларов. В общей сложности было продано 4 миллиона копий игры по всему миру. Battlegrounds, которая стоит 30 долларов на портале раннего доступа для незавершенных игр на платформе Steam, это игра на выживание, где 100 человек высаживаются на острове и собирают снаряжение и оружие, чтобы выжить дольше, чем кто-либо другой. В начале мая компания Bluehole отметила, что число продаж Battlefields превысило 2 миллиона с момента выпуска в марте, к первой неделе июня цифра составила 3 миллиона и через пару недель достигла отметки 4 миллиона. Продажи растут быстрыми темпами и в июне компания сможет заработать больше, чем в мае.

Согласно оценкам SuperData Research, в мае было продано 791 000 экземпляров игры по всему миру. Эта компания получает данные от издателей, разработчиков и розничных продавцов и экстраполирует информацию о продажах на основе этой информации.

Игра привлекла внимание игроков по всему миру благодаря популярности на таких сайтах, как Twitch, где она достигла показателя 350 000 зрителей, наблюдающих за игровым процессом одновременно. Battlegrounds также достигла отметки 250 000 одновременных игроков со всего мира в Steam. Согласно данным Bluehole, четверть игроков представляют США, 19% - Китай, по 6% - Германия и Россия, 4% - Великобритания.

"Я искренне ценю всю любовь и поддержку, которую поклонники оказали Battlegrounds PlayerUnknown", - сказал вице-президент Bluehole Чан Хан Ким в своем заявлении. "Наша команда упорно работает, чтобы обеспечить стабильный игровой процесс, в то же время мы готовимся к полноценному запуску игры в этом году".

Battlegrounds все еще незакончена. Bluehole уделяет внимание улучшению работы своих серверов и добавлению таких функций, как лазание и маскировка. Но студия также анонсирует новые режимы, такие как тот, который превратит игроков в зомби, чтобы преследовать небольшую группу выживших.

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