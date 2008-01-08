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В среднем, за последнее десятилетие каждый день 400 китайцев становились миллионерами

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Старый Сегодня, 17:32
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В среднем, за последнее десятилетие каждый день 400 китайцев становились миллионерами
В прошлом году частное богатство граждан Китая увеличилось до 165 трлн юаней ($24 трлн), что примерно в два раза превышает валовой внутренний продукт Китая и в шесть раз превышает уровень, который был десять лет назад.




Согласно двухлетнему докладу от Bain & Co и China Merchants Bank, по состоянию на конец этого года общий объем частного богатства в Китае вырастет до 188 трлн юаней. Тем не менее темпы роста, как ожидается, будут самыми медленными за десятилетие, и составит 14%, по сравнению с пиком между 2014 и 2016 годами, когда средний годовой темп роста составлял 21%.

По данным отчета, число китайцев с инвестиционными активами не менее 10 млн юаней, за десять лет выросло более чем в восемь раз, с 180 000 человек до 1,6 млн. Число тех, у которых больше 100 млн юаней активов также выросло в 12 раз до 120 000.

«Короче говоря, за последнее десятилетие каждый день 400 китайцев становились миллионерами», - сказал Ван Цзин, генеральный менеджер частного банковского отдела China Merchants Bank. Она рассказала о росте китайского частного богатства как «ошеломляющего» на фоне замедляющейся экономики и продолжающихся реформ для регулирования продуктов управления капиталом.

В прошлом году экономика Китая увеличилась на 6,7%, это ее самые слабые темпы за 25 лет, и ожидается, что в ближайшие годы она будет замедляться.


В докладе также показано, что интерес к инвестированию за рубежом со стороны китайских миллионеров значительно возрос. Около 56% из них инвестировали за рубеж, по сравнению с 2011 году это число составляло19%, причем многие из них ссылаются на необходимость диверсификации инвестиционных рисков и поиск новых возможностей.

Но и Гонконг, и США потеряли популярность в качестве инвестиционных направлений, хотя они остались в первой пятерке, за ними следуют Австралия, Канада и Сингапур. Около половины выбрали Гонконг и США в качестве их лучших вариантов.

Дженнифер Цзэн Личун, партнер Bain & Co, отнесла тенденцию к аппетиту к более географически разнообразным инвестициям, но подчеркнула, что Гонконг все еще имеет преимущество благодаря своему языку и культурной близости к Китаю.

«Естественно, что китайские инвесторы выбирают Гонконг в качестве своей первой остановки для зарубежных инвестиций, а затем диверсифицируют в других местах после того, как они становятся более зрелыми», - Ван Цзин, представитель China Merchants Bank.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/594e6844cf10f
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