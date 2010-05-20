Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 17:03
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Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.06.2017
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Только качественные брокеры!
Как выбрать брокера на фондовом рынке

Брокер – фирма или лицо, выступающее посредником при заключении сделок на бирже, действующее по поручению своих клиентов. В России частное лицо или организация могут работать на фондовом рынке только через брокера, так как для торговли на бирже необходимо иметь на ней торговое место, а его может купить только профессиональный участник рынка ценных бумаг.
Сейчас в России около 1,5 тыс. компаний имеют брокерскую лицензию. При выборе посредника следует учитывать следующие факторы.
1. Надежность брокера. Среди организаций, предлагающих брокерские услуги, есть банки и инвестиционные компании. Так как кредитные учреждения контролируются лучше, то надежнее обратиться в банк, но услуги такого брокера обойдутся дороже.
2. Опытность брокера. Об этом может свидетельствовать количество открытых клиентских счетов. Лидерами являются: «Альфа-Банк», «БКС», «Alpari», «InstaForex», «RoboForex», «A-Markets».
Однако чем больше у брокера клиентских счетов, тем меньше у его клиентов шансов на индивидуальный подход.
3. Необходимо убедиться, что брокер является участником той торговой площадки, на которой планируется работать. Большинство из них предоставляют доступ к торгам на ММВБ и РТС, но некоторые предлагают также совершать операции на международных биржах и рынке Forex. Не все брокеры предоставляют доступ на иностранные площадки.
4. Выбор торговой системы для доступа к котировкам и заключению сделок. Существует целый ряд компьютерных программ, предоставляемых брокерами бесплатно для своих клиентов для доступа к биржам. Как правило, это Quik, Metatrader и другие. Есть версии для iPad. Многие компании имеют также свои собственные разработки. Кроме того, хороший брокер должен давать доступ к торгам через телефон на случай технических сбоев.
5. Стоимость обслуживания. Как правило, комиссия составляет, по состоянию на лето-2011, около 0,03% от объема сделок на ММВБ. Многие компании предлагают один месяц бесплатных брокерских услуг. Следует учитывать, что процент от операций на рынке взимается в любом случае, независимо от успешности сделки. Поэтому комиссия должна быть минимальной.
Помимо брокеров, определенную комиссию назначают биржи и депозитарии. В некоторых компаниях эти дополнительные платежи входят в комиссию брокера. Кроме того, необходимо уточнить стоимость ввода и вывода средств на рынок.
6. Почти все брокеры готовы работать с клиентами начиная от определенной стартовой суммы инвестиций, размер которой следует уточнить. Обычно это около 30 тыс. рублей.
7. Предоставление услуги по «плечевому» кредитованию в процессе торгов То есть клиент может купить ценные бумаги на большую сумму, чем у него есть средств в наличии, а также открыть короткую позицию, когда берутся в долг активы и продаются, для того чтобы впоследствии купить их обратно и вернуть. Если такая услуга требуется, то надо узнать заранее, с какими бумагами можно проводить операции и на каких условиях.
8. Наличие учебных программ для начинающих инвесторов. Необходимо определиться, требуется ли повышение квалификации. Так, специализированные курсы есть у компаний «Alpari», «Forex Club». К тому же стоит обратить внимание, что если в дальнейшем понадобится помощь инвестиционных консультантов, то далеко не у всех компаний она бесплатна.
9. Наличие учебных счетов. Многие брокерские компании предлагают учебные счета, на которых можно опробовать услугу и оценить, насколько она подходит инвестору. По такому счету совершаются те же сделки, но без участия реальных денег. Такой возможностью обязательно надо воспользоваться, прежде чем заключать договор и переводить брокеру реальные деньги.
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