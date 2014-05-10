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Как начать зарабатывать на валютном рынке?

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Старый Сегодня, 16:40
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Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.06.2017
Сообщений: 7
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Как начать зарабатывать на валютном рынке?
Торговля на Форекс неизбежно начинается с поиска и выбора наиболее надежного и удобного брокера – провайдера услуг по доступу к валютным торгам в Интернете. Далее, как обязательный элемент, следует обучение, проводимое как самостоятельно, так и в партнерстве с выбранным брокером. Результатом становится возможность выбора существующей или создания собственной спекулятивной стратегии.

Выбор брокера:

Крупнейшие дилинговые центры (форекс-брокеры) в России: «Alpari», «InstaForex», «RoboForex», «Alfaforex», «БКС» и др. При выборе брокера обратите внимание на следующие моменты:

Минимальный входной капитал для начала торговли;
Репутация дилингового центра, срок работы на рынке Форекс;
Юрисдикция действия договора и страна регистрации компании-брокера;
Условия торговли и ввода-вывода средств.
Сегодня некоторые брокеры предлагают начать торговлю, имея на счету всего 1 доллар. Но это скорее попытка привлечь новых клиентов, чем реальная возможность для заработка. Солидные дилинговые центры имеют разный порог входа для разных систем заработка на Форекс. Средний порог обычно составляет 10-100 долларов в зависимости от выбранного типа заработка.

Обучение

Крупнейшие форекс-брокеры всегда предоставляют своим клиентам возможность полноценного обучения: онлайн-семинары, «очные» обучающие курсы, бесплатные видеоролики и различные информационные и образовательные материалы, в том числе возможность открыть демо-счет с виртуальной суммой, для того чтобы «опробовать» торговлю на Форекс.

Формирование стратегии

Торговая стратегия – это набор правил и условий, в рамках которых трейдер заключает торговые операции. Выделяют несколько десятков различных стратегий от самых простых до самых сложных: RSI-6, «Свечной разворот», «Price Action 5», «2B-Разворот» и т.д. На начальном этапе трейдер может выбрать для себя стратегию из уже имеющихся, однако впоследствии будет необходимо разработать свою собственную стратегию исходя из полученного опыта, долгосрочных и краткосрочных целей, готовности рисковать и т.д.

Как новичку заработать на бирже: советы профессионального трейдера.

«Если хотите заработать на фондовом рынке, не гонитесь за «быстрыми деньгами». Только стабильная, долгосрочная работа приносит хорошие результаты и соответствующую прибыль. Если у вас нет необходимого образования, то предварительное обучение поможет вам не растерять вложенные деньги за пару дней и не разочароваться еще до того, как вы сумеете получить первую прибыль. Поэтому заранее подумайте об эффективном money-менеджменте, ознакомьтесь с основными торговыми стратегиями и приступайте к делу. Большая потенциальная доходность на бирже сочетается с высоким риском потерь, поэтому надо понимать, что трейдинг – это не развлечение и не игра, а самая настоящая работа – такая же, как любой бизнес».

Группа компаний MTrading – один из крупейших брокеров, работающий в более чем 40 странах мира уже почти 15 лет. Холдинг предоставляет услуги торговли финансовыми инструментами, а также контрактами на разницу акций, индексов, фьючерсов, металлов и сырья. Российская компания MTrading полностью интегрирована в правовое поле РФ: все договоры при совершении операций заключаются российским юридическим лицом. Для начинающих трейдеров компания разработала собственный образовательный проект Trading Camp, в рамках которого всего за три недели можно освоить основы заработка на бирже. К преимуществам MTrading также можно отнести:

раздельное хранение денег клиентов и компании;
выбор наиболее надежных банков для хранения средств;
хеджирование клиентских сделок на внешнем рынке;
постоянный контроль над валютными, операционными и концентрационными рисками.
freegoldenn вне форума  
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