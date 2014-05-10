freegoldenn Интересующийся

Пол: Мужской Инвестирую в: Форекс Регистрация: 24.06.2017 Сообщений: 7 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Как начать зарабатывать на валютном рынке?



Выбор брокера:



Крупнейшие дилинговые центры (форекс-брокеры) в России:«InstaForex», «RoboForex», «Alfaforex»,



Минимальный входной капитал для начала торговли;

Репутация дилингового центра, срок работы на рынке Форекс;

Юрисдикция действия договора и страна регистрации компании-брокера;

Условия торговли и ввода-вывода средств.

Сегодня некоторые брокеры предлагают начать торговлю, имея на счету всего 1 доллар. Но это скорее попытка привлечь новых клиентов, чем реальная возможность для заработка. Солидные дилинговые центры имеют разный порог входа для разных систем заработка на Форекс. Средний порог обычно составляет 10-100 долларов в зависимости от выбранного типа заработка.



Обучение



Крупнейшие форекс-брокеры всегда предоставляют своим клиентам возможность полноценного обучения: онлайн-семинары, «очные» обучающие курсы, бесплатные видеоролики и различные информационные и образовательные материалы, в том числе возможность открыть демо-счет с виртуальной суммой, для того чтобы «опробовать» торговлю на Форекс.



Формирование стратегии



Торговая стратегия – это набор правил и условий, в рамках которых трейдер заключает торговые операции. Выделяют несколько десятков различных стратегий от самых простых до самых сложных: RSI-6, «Свечной разворот», «Price Action 5», «2B-Разворот» и т.д. На начальном этапе трейдер может выбрать для себя стратегию из уже имеющихся, однако впоследствии будет необходимо разработать свою собственную стратегию исходя из полученного опыта, долгосрочных и краткосрочных целей, готовности рисковать и т.д.



Как новичку заработать на бирже: советы профессионального трейдера.



«Если хотите заработать на фондовом рынке, не гонитесь за «быстрыми деньгами». Только стабильная, долгосрочная работа приносит хорошие результаты и соответствующую прибыль. Если у вас нет необходимого образования, то предварительное обучение поможет вам не растерять вложенные деньги за пару дней и не разочароваться еще до того, как вы сумеете получить первую прибыль. Поэтому заранее подумайте об эффективном money-менеджменте, ознакомьтесь с основными торговыми стратегиями и приступайте к делу. Большая потенциальная доходность на бирже сочетается с высоким риском потерь, поэтому надо понимать, что трейдинг – это не развлечение и не игра, а самая настоящая работа – такая же, как любой бизнес».



Группа компаний MTrading – один из крупейших брокеров, работающий в более чем 40 странах мира уже почти 15 лет. Холдинг предоставляет услуги торговли финансовыми инструментами, а также контрактами на разницу акций, индексов, фьючерсов, металлов и сырья. Российская компания MTrading полностью интегрирована в правовое поле РФ: все договоры при совершении операций заключаются российским юридическим лицом. Для начинающих трейдеров компания разработала собственный образовательный проект Trading Camp, в рамках которого всего за три недели можно освоить основы заработка на бирже. К преимуществам MTrading также можно отнести:



раздельное хранение денег клиентов и компании;

выбор наиболее надежных банков для хранения средств;

хеджирование клиентских сделок на внешнем рынке;

постоянный контроль над валютными, операционными и концентрационными рисками. Торговля на Форекс неизбежно начинается с поиска и выбора наиболее надежного и удобного брокера – провайдера услуг по доступу к валютным торгам в Интернете. Далее, как обязательный элемент, следует обучение, проводимое как самостоятельно, так и в партнерстве с выбранным брокером. Результатом становится возможность выбора существующей или создания собственной спекулятивной стратегии Крупнейшие дилинговые центры (форекс-брокеры) в России: «Alpari» «БКС» и др. При выборе брокера обратите внимание на следующие моменты:Минимальный входной капитал для начала торговли;Репутация дилингового центра, срок работы на рынке Форекс;Юрисдикция действия договора и страна регистрации компании-брокера;Условия торговли и ввода-вывода средств.Сегодня некоторые брокеры предлагают начать торговлю, имея на счету всего 1 доллар. Но это скорее попытка привлечь новых клиентов, чем реальная возможность для заработка. Солидные дилинговые центры имеют разный порог входа для разных систем заработка на Форекс. Средний порог обычно составляет 10-100 долларов в зависимости от выбранного типа заработка.ОбучениеКрупнейшие форекс-брокеры всегда предоставляют своим клиентам возможность полноценного обучения: онлайн-семинары, «очные» обучающие курсы, бесплатные видеоролики и различные информационные и образовательные материалы, в том числе возможность открыть демо-счет с виртуальной суммой, для того чтобы «опробовать» торговлю на Форекс.– это набор правил и условий, в рамках которых трейдер заключает торговые операции. Выделяют несколько десятков различных стратегий от самых простых до самых сложных: RSI-6, «Свечной разворот», «Price Action 5», «2B-Разворот» и т.д. На начальном этапе трейдер может выбрать для себя стратегию из уже имеющихся, однако впоследствии будет необходимо разработать свою собственную стратегию исходя из полученного опыта, долгосрочных и краткосрочных целей, готовности рисковать и т.д.Как новичку заработать на бирже: советы профессионального трейдера.«Если хотите заработать на фондовом рынке, не гонитесь за «быстрыми деньгами». Только стабильная, долгосрочная работа приносит хорошие результаты и соответствующую прибыль. Если у вас нет необходимого образования, то предварительное обучение поможет вам не растерять вложенные деньги за пару дней и не разочароваться еще до того, как вы сумеете получить первую прибыль. Поэтому заранее подумайте об эффективном money-менеджменте, ознакомьтесь с основными торговыми стратегиями и приступайте к делу. Большая потенциальная доходность на бирже сочетается с высоким риском потерь, поэтому надо понимать, что трейдинг – это не развлечение и не игра, а самая настоящая работа – такая же, как любой бизнес».Группа компаний MTrading – один из крупейших брокеров, работающий в более чем 40 странах мира уже почти 15 лет. Холдинг предоставляет услуги торговли финансовыми инструментами, а также контрактами на разницу акций, индексов, фьючерсов, металлов и сырья. Российская компания MTrading полностью интегрирована в правовое поле РФ: все договоры при совершении операций заключаются российским юридическим лицом. Для начинающих трейдеров компания разработала собственный образовательный проект Trading Camp, в рамках которого всего за три недели можно освоить основы заработка на бирже. К преимуществам MTrading также можно отнести:раздельное хранение денег клиентов и компании;выбор наиболее надежных банков для хранения средств;хеджирование клиентских сделок на внешнем рынке;постоянный контроль над валютными, операционными и концентрационными рисками.