OneAssist привлек $18 млн для платформы по защите повседневных продуктов потребителей

Стартап OneAssist Consumer Solutions, расположенный в Мумбаи (Индия), привлек $18 млн финансирования, закрыв при этом раунд C для своей платформы по защите повседневных продуктов потребителей.
Раунд прошел под руководством Sequoia Capital India, а также уже существующих инвестором Lightspeed Venture Partners и Assurant, которые также внесли средства в стартап.
Компания, которая с момента своего запуска привлекла свыше $31 млн инвестиций, планирует использовать средства для масштабирования на территории Индии, а также для партнерских отношений с другими компаниями, работающих в сфере безопасности.
Основанная в 2011 году генеральным директором Сурбатом Пани и соучредителем Гаганом Мейни, OneAssist является разработчиком платформы для потребителей для оказания помощи и защиты в случай потери такие вещей как бумажник, банковская карта, смартфон, часы и др.
В качестве примера: если смартфон пользователя будет утерян, то он в свою очередь должен совершить вызов OneAssist для блокировки сим карты и собственно смартфона. Вместе с защитой банковских карт и бумажников, OneAssist также предлагает ремонт и услуги защиты смартфонов, ноутбуков и планшетов. В конце 2017 года компания планирует расширятся до предоставления услуг по ремонту и защиты бытовой техники.
Специально для MMGP.RU