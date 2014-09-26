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OneAssist привлек $18 млн для платформы по защите повседневных продуктов потребителей

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Старый Сегодня, 16:22
#1
Мастер
 
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OneAssist привлек $18 млн для платформы по защите повседневных продуктов потребителей



Стартап OneAssist Consumer Solutions, расположенный в Мумбаи (Индия), привлек $18 млн финансирования, закрыв при этом раунд C для своей платформы по защите повседневных продуктов потребителей.
Раунд прошел под руководством Sequoia Capital India, а также уже существующих инвестором Lightspeed Venture Partners и Assurant, которые также внесли средства в стартап.

Компания, которая с момента своего запуска привлекла свыше $31 млн инвестиций, планирует использовать средства для масштабирования на территории Индии, а также для партнерских отношений с другими компаниями, работающих в сфере безопасности.

Основанная в 2011 году генеральным директором Сурбатом Пани и соучредителем Гаганом Мейни, OneAssist является разработчиком платформы для потребителей для оказания помощи и защиты в случай потери такие вещей как бумажник, банковская карта, смартфон, часы и др.

В качестве примера: если смартфон пользователя будет утерян, то он в свою очередь должен совершить вызов OneAssist для блокировки сим карты и собственно смартфона. Вместе с защитой банковских карт и бумажников, OneAssist также предлагает ремонт и услуги защиты смартфонов, ноутбуков и планшетов. В конце 2017 года компания планирует расширятся до предоставления услуг по ремонту и защиты бытовой техники.

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Alcest вне форума  
Старый Сегодня, 17:21
#2
Форекс-блогер
 
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Re: OneAssist привлек $18 млн для платформы по защите повседневных продуктов потребит
Цитата:
Сообщение от Alcest Посмотреть сообщение
Основанная в 2011 году генеральным директором Сурбатом Пани и соучредителем Гаганом Мейни, OneAssist является разработчиком платформы для потребителей для оказания помощи и защиты в случай потери такие вещей как бумажник, банковская карта, смартфон, часы и др.
Это интересно. А почему только в Индии, вот вопрос? Хотя до нас дойдет, когда рак на горе свистнет три раза, такое вот. Мы отстали от ноу-хау технологий. Мало того, что страна нечитающая стала, да-к еще и прогресса не видно.
__________________

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Метки
новости, привлечение инвестиций, стартап названия, финансирование стартапа
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