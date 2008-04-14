Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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StrongPro - strongpro.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
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Старый Сегодня, 16:12
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 43,146
Благодарностей: 2,921
Записей в блоге: 1
УГ: 14
КП: 0.004
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
StrongPro - strongpro.biz
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект:STRONG PRO LIMITED

Планы nvestment 104% -140% после 1 дня, 116% - 280% через 3 дня, 140% - 520% через 7 дней, 200% - 1100% через 14 дней

Минимальный вклад $10

Рефские до 4%

Вывод типа Pуководство

SSL зашита от Comodo CA Limited

Лицензионный скрипт GoldCoders

DDoS зашита от KoDdos

Перевод с Google:

Цитата:
Добро пожаловать в нашу компанию!
На сегодняшний день валютный рынок FOREX является одним из самых популярных направлений инвестиций. Трудно заработать достаточно денег в этой сфере самостоятельно, поэтому многие инвесторы сотрудничают с компаниями, которые уже добились определенных успехов на рынке FOREX. STRONG PRO LIMITED - это команда сильных профессионалов, которые умеют зарабатывать на FOREX и минимизировать риски при торговле на валютном рынке. STRONG PRO LIMITED официально зарегистрирована в Великобритании и работает в законодательной сфере этой юрисдикции. На этом этапе развития STRONG PRO LIMITED мы решили увеличить количество транзакций, проводимых на рынке FOREX, и тем самым повысить общую рентабельность. Для достижения этой цели мы начали привлекать частные инвестиции. Мы разработали привлекательные инвестиционные планы, чтобы каждый инвестор компании мог выбрать наиболее подходящий вариант для себя. Кроме того, каждый инвестор сможет принять участие в партнерской программе и получить дополнительный доход, привлекая новых инвесторов для сотрудничества со STRONG PRO LIMITED.
Инвестиционные планы:

Цитата:
140% после 1 дня
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 499,00 104,00
План 2 $ 500,00 - $ 999,00 106,00
План 3 $ 1000,00 - $ 4999,00 110,00
План 4 $ 5000,00 - $ 9999,00 120,00
План 5 $ 10000,00 - $ 24999,00 130,00
План 6 $ 25000,00 - $ 50000,00 140,00

280% через 3 дня
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 499,00 116,00
План 2 $ 500,00 - $ 999,00 125,00
План 3 $ 1000,00 - $ 4999,00 140,00
План 4 $ 5000,00 - $ 9999,00 180,00
План 5 $ 10000,00 - $ 24999,00 225,00
План 6 $ 25000,00 - $ 50000,00 280,00

520% через 7 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 499,00 140,00
План 2 $ 500,00 - $ 999,00 160,00
План 3 $ 1000,00 - $ 4999,00 200,00
План 4 $ 5000,00 - $ 9999,00 280,00
План 5 $ 10000,00 - $ 24999,00 380,00
План 6 $ 25000,00 - $ 50000,00 520,00

1100% после 14 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 499,00 200,00
План 2 $ 500,00 - $ 999,00 260,00
План 3 $ 1000,00 - $ 4999,00 360,00
План 4 $ 5000,00 - $ 9999,00 480,00
План 5 $ 10000,00 - $ 24999,00 800,00
План 6 $ 25000,00 - $ 50000,00 1100,00

2200% после 30 дней
Платная сумма ($) Прибыль (%)
План 1 $ 10,00 - $ 499,00 360,00
План 2 $ 500,00 - $ 999,00 480,00
План 3 $ 1000,00 - $ 4999,00 720,00
План 4 $ 5000,00 - $ 9999,00 1100,00
План 5 $ 10000,00 - $ 24999,00 1520,00
План 6 $ 25000,00 - $ 50000,00 2200,00

И больше планов ...
Посмотреть и Зарегистрироваться

Whois Info:

Цитата:
Name Server: NS13.KODDOS.COM
Name Server: NS14.KODDOS.COM
Created by Registrar: NAMECHEAP, INC.
Last Updated by Registrar: NAMECHEAP, INC.
Domain Registration Date: Wed Apr 05 05:04:28 GMT 2017
Domain Expiration Date: Wed Apr 04 23:59:59 GMT 2018
Domain Last Updated Date: Wed Jun 21 19:39:53 GMT 2017
Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 179956280
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U13789103 (Strong Pro Limited)
Amount: 240.00 USD
Memo: Deposit to Strong Pro Limited User naale
__________________
www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
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