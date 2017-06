nysetrade Интересующийся

Новости фондового рынка США



Торгую на фондовой бирже США с 2008 года.

Веду блог по торговле nyse-trade.com

Если у вас есть вопросы по рынку США, постораюсь ответить.

За пятницу для примера



● American Airlines против сделки с Qatar Airways. Всего через несколько недель после того, как президент США Дональд Трамп обвинил Катар в финансировании терроризма, флагманская авиакомпания Катара сделала неожиданное предложение о приобретении крупной доли в American Airlines, сообщает Bloomberg. Компания Qatar Airways Ltd. заинтересована в приобретении около 10% American Airlines на сумму $808 млн, говорится в заявлении американской компании.

● Крупнейшие банки США успешно прошли новый стресс-тест. Инвесторы ждут новостей на следующей неделе о выплатах ключевых игроков отрасли акционерам, сообщает CNBC. Результаты тестирования, опубликованные в четверг Федеральной резервной системой (ФРС), показывают, что 34 системообразующих банка США располагают достаточным капиталом, чтобы выдержать два представленных регулятором сценария, один из которых связан с финансовым кризисом, а другой – с менее значительным спадом.







● Рынок видеокарт вырастет на 20% из-за криптовалют. Мировой рынок видеокарт закончит текущий квартал с ощутимым ростом из-за растущего интереса к криптовалютам, сообщают Pacific Crest Securities. Добыча биткоина и других цифровых валют при помощи графических ускорителей вызвала резкое увеличение спроса, что вылилось в дефицит видеокарт в нескольких регионах.

● Tesla думает о производстве электромобилей в Китае для местного рынка. Это позволило бы ей избежать высоких импортных пошлин



Акции энергетических компаний из индекса S&P 500 подешевели на 15% с начала года. Падение их котировок в первом полугодии может стать самым сильным с 1990 г. Это сильно отличается от ситуации в 2016 г., когда они подорожали на 23,7%

● Ирландский банк AIB привлек 3 млрд евро во время IPO и оценен в 12 млрд евро. AIB был одним из тех банков, из-за коллапса которых Ирландии потребовалась международная финансовая помощь

● Мексиканский регулятор готовится подать в суд на Heineken из-за ее пивного бренда Desperados с ароматом текилы. Он утверждает, что компания не имеет права использовать слово текила, ведь это защищенное наименование

● Курс акций AVEO Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: AVEO) растет на 62 % на премаркете в пятницу после того, как лекарственный препарат компании был рекомендован для одобрения в Европе.

● D.R. Horton Inc. (NYSE: DHI) объявила о повышении предложения о покупке компании Forestar (NYSE: FOR). D.R. Horton сделала предложение приобрести 75% акций Forestar за $17,75 за акцию наличными, а не $16,25, как предполагалось ранее.

● Курс акций компании Synchronoss Technologies Inc. (NASDAQ: SNCR) подскочил на премаркете в пятницу на 33% после того, как стало известно, что интерес в ее приобретении выразила частная инвестиционная компания Siris Capital Group.

● Blackberry Ltd. (NASDAQ: BBRY) сообщила о получении в I квартале в размере $671 млн ($1,23 на акцию) по сравнению с убытком в $670 млн ($1,28 на акцию) годом ранее.

● Medtronic PLC (NYSE: MDT) заявил в пятницу, что повысит размер квартальных дивидендов на 7% до 46 центов на акцию с 43 центов на акцию.

● Кабельная компания Altice USA (NYSE: ATUS) дебютировала в четверг на рынке в качестве публичной компании. Ее размещение стало вторым по величине IPO года (после Snap) и крупнейшим в телекоммуникационном секторе США с 2000 г.



Реакция на earnings/guidance:



BBBY -10.5%, AMSWA -7.3%, BBRY -4.2%, SONC -2.4%, FINL -2.4%

Другие новости



OCUL -11.6% (names Antony Mattessich to succeed Dr. Amar Sawhney as CEO on or before September 30 )

WKHS -8.9% (entered into at the market issuance sales agreement with Cowen to offer common stock having an aggregate offering price of up to $25,000,000)

BLUE -5.8% (presents interim data from the ongoing Northstar-2 (HGB-207) Phase 3 clinical study of LentiGlobin)

CLSN -4.2% (following late surge higher after canceling its registered direct offering of common stock announced Monday, June 19)

PIR -2.5% (BBBY sympathy)

WSM -1% (BBBY sympathy)

Комментарии аналитиков:



HAIN -3% (downgraded to Neutral from Overweight at JP Morgan)

LEJU -2% (downgraded to Underweight from Neutral at JP Morgan)

USG -1.5% (initiated with a Underperform at Credit Suisse)

SKT -1.4% (downgraded to Underperform from Neutral at BofA/Merrill)

MELI -1.2% (downgraded to Neutral from Buy at Citigroup)

CAT -1.1% (downgraded to Hold from Buy at Deutsche Bank)

Реакция на earnings/guidance:



SGH +2.1%, SNX +0.5%

Select financial names showing strength following stress tests:



DFS +2.4%, RF +1.5%, BAC +0.9%, WFC +0.8%, C +0.7%, JPM +0.6%, GS +0.6%, .

Другие новости



AVEO +60.3% (Eusa Pharma received a positive opinion from the European Medicines Agency’s Committee for Medicinal Products for Human Use recommending marketing authorisation of FOTIVDA (tivozanib))

SNCR +34.6% (Siris Capital Group affirms 12.93% active stake, delivers letter indicating that they believe they could be in a position to acquire the Company in an all-cash acquisition at $18.00/share)

CARA +10.3% (FDA has granted Breakthrough Therapy designation to I.V. CR845)

BDSI +7% (announces that Health Canada has issued a Notice of Compliance approving BELBUCA)

IDRA +6.9% ( confirmed the FDA granted orphan drug designation for IMO-2125, an agonist of endosomal Toll-like receptor 9 for the treatment of melanoma Stages IIb to IV)

JONE +3.3% ( to sell several non-core assets for up to $70 million; continues to actively market additional non-core assets)

ADHD +2.7% (conducting a process to explore and review a range of strategic alternatives)

CNAT +2% (granted orphan designation by the FDA for its compound for the treatment of primary sclerosing cholangitis)

THC +1.9% (continued strength)

HIMX +1.8% (increases annual dividend per ADS to $0.24/ADS from $0.12/ADS)

RIGL +1.4% (Rigel Pharma will present data from its FIT Phase 3 clinical program evaluating the safety and efficacy of TAVALISSE in patients with chronic or persistent immune thrombocytopenia on June 24 from 12:30 – 12:45pm (CESTF) at the European Hematology Association 22nd Annual Congress)

EVH +1.4% (prices secondary offering by selling shareholders of 4.5 mln shares of common stock at $25.90 per share)

PFE +1.3% (receives Complete Response Letter from the FDA regarding the Biologics License Application for its proposed epoetin alfa biosimilar)