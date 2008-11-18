Как пить алкоголь при сахарном диабете?

Имея сахарный диабет, пить алкогольные напитки бездумно очень опасно. Уровень сахара может подняться, к тому же алкоголь – высококалорийный продукт. Если вам тяжело отказаться от крепких напитков, соблюдайте меру. Выпивайте только при хорошем самочувствии и не повышенном уровне сахара.
Если вы тот диабетик, который заботится о здоровье и держит все под контролем, учтите, что по калорийности один стакан алкоголя равен двум жирным блюдам. Не лишним будет проконсультироваться с доктором о возможном употреблении крепких напитков лично вами. При диабетических осложнениях, таких как почечная недостаточность, гипертония и прочее, алкогольные напитки противопоказаны.
Как алкоголь влияет на сахарный диабет?
Известно, что малое количество алкоголя приводит к повышению сахара, а вот избыток понижает сахар, порой весомо. Разберемся, что к чему. Любое сладкое вино, пиво, аперитив имеют много углеводов, тем самым повышают количество сахара в крови.
Водка же уровень сахара понижает. Если хотите выпить водки, поставьте что-нибудь углеводное на стол. Инсулина перед таким застольем нужно будет вколоть поменьше.
Алкоголь способен разыграть недетский аппетит.
В результате чего совершенно незаметно происходит переедание, сахар повышается, человеку становится плохо. Перебор с алкоголем наносит отпечаток на сознание, способность правильно мыслить. Разум притупляется, в этом состоянии можно наделать ошибок, например: не рассчитать дозу инсулина, пропустить укол, сорваться и начать есть запрещенную еду.
Алкоголь обесценивает прием сахароснижающих таблеток, уколы инсулина, вызывает гиперемию, повышает давление.
Для гипертоников это означает продолжение разрушения мелких кровеносных сосудов конечностей. Диабетики должны помнить, что злоупотребление ведет к тяжелым, необратимым реакциям организма.
Если вы больны сахарным диабетом и не можете отказать себе в выпивке, строго придерживайтесь следующих рекомендаций:
1.
Мужчинам нельзя выпивать более двух стаканов в день, будь то две стопки водки, два бокала вина или две кружки пива. У женщин ограничение жестче – не больше одной порции алкоголя.
2.
Пейте небольшими глотками и закусывайте.
3.
Сиропы, коктейли, наливки, настойки вам не подходят.
4.
Измеряйте свой сахар в крови до и после застолья с горячительными напитками. Заведите тетрадь и записывайте все эти данные туда.
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