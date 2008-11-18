Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого вновь обращенного мы даем по 5 поинтов! Секта MMGP.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,167 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Google представила новый формат видео

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:13
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,759
Благодарностей: 2,346
УГ: 1
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
Google представила новый формат видео
Google анонсировала видеоформат VR180, который призван упростить создание VR-контента.

Как отмечается в официальном блоге компании, новый формат видео обладает углом обзора 180 градусов, высоким разрешением и может просматриваться как на настольных компьютерах, так и с помощью Cardboard, Daydream и PSVR. Кроме того, VR180 может использоваться для онлайн-трансляций.

— Съёмка таких видеороликов ничем не отличается от создания видео с помощью обычной камеры. Кроме того, скоро авторы смогут редактировать видео, используя привычные инструменты, например Adobe Premiere Pro, — пояснил Фрэнк Родригес, менеджер по VR-продуктам Google.

Новый видеоформат позволит просматривать трёхмерные ролики — предметы на переднем плане будут выглядеть так, словно они находятся близко, а на заднем — далеко.


Также в Google рассказали о планах по созданию камеры для съёмки VR-видео. В настоящий момент команда Daydream сотрудничает с такими производителями, как YI, Lenovo и LG. По заверению представителей компании, первые устройства появятся на рынке уже этой зимой.

— Этой камерой будет пользоваться так же легко, как мыльницей. При этом стоить они будут примерно одинаково. Вы сможете с лёгкостью загружать видеоролики и прямые трансляции прямо на YouTube, — заявили в Google.

Источник
__________________
MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам
Уникальный контент для вашего сайта, форума или блога - Advego
Rost77 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Google представила бета-версию Покупки в Google Jeff Jeff Новости в мире финансов и инвестиций 7 05.06.2017 00:07
Новый рекламный формат для YouTube Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 25 02.10.2016 20:01
Google открыл новый формат рекламы в Gmail для всех рекламодателей Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 0 04.09.2015 21:37
Google AdSense сайты на продажу. Крупный формат. NhyipMonitor Сайты 12 21.03.2013 20:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Вывод неиспользованных средств из кошелька
От kalinatek в разделе «RBK Money»
Аватар AntonArtoymov
Свечной анализ на БО
От AntonArtoymov в разделе «Бинарные опционы»
Аватара нет
bigskysurf - bigskysurf.net
От su vinh в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mysilver
12by12daily: Интервью с Админом Автосерфинга
От mysilver в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Diamand
ПАММ-счет vbh: 7604 (PrivateFX)
От Diamand в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар nikolaibbk
EuroInvestClub - euroinvestclub.com
От nikolaibbk в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
414,167
Тем
475,615
Сообщений
11,784,495

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube