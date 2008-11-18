Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Моисей водил бесплатно, а мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 414,167 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Киеве киберполиция поймала хакеров-миллионеров

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Преступления экономической направленности, уголовные дела, расследования. Виды экономических преступлений и борьба с ними.
Важная информация
Как регулярно получать статус "Премиум" бесплатно?
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:03
#1
Модератор
 
Имя: Ростислав
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.11.2008
Сообщений: 5,759
Благодарностей: 2,346
УГ: 1
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
В Киеве киберполиция поймала хакеров-миллионеров


В Киеве сотрудники киберполиции задержали членов группировки хакеров, которых подозревают в нанесении ущерба одному из отечественных банков на 7 млн грн, — говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

«Установлено, что злоумышленники использовали поддельные банковские карточки для приобретения ценных вещей: часов, ювелирных изделий, мобильных телефонов и тому подобное. Расчеты осуществлялись через POS-терминалы, расположенные в столичных торгово-развлекательных центрах. По такой «схеме» злоумышленники нанесли ущерб банку на сумму более 7 млн грн», — проинформировали правоохранители.

По данным силовиков, оперативники Департамента киберполиции «задержали мошенников во время очередной попытки купить ювелирные изделия с помощью поддельной банковской карты».

«На месте происшествия полицейские изъяли золотые изделия, ценные часы, чеки и поддельные банковские платежные карточки. Следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начал уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины», — уточняется в релизе.

В МВД добавляют также, что полиция проводит мероприятия, направленные на установление места пребывания и задержанию других участников преступной группы. Продолжаются следственные действия.

Источник
__________________
MMGP-обмен валют - обмен PM, Яд, Btc, Qiwi, OkPay, Privat24 и банки РФ по выгодным курсам
Уникальный контент для вашего сайта, форума или блога - Advego
Rost77 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Киберполиция раскрыла деятельность сети фейковых интернет-магазинов moskva Новости технологий и интернета 4 31.03.2017 20:50
Киберполиция Украины провела обыск у Михаила Чобаняна Rimlin Новости криптовалют 2 05.11.2015 16:09
Полиция поймала организаторов финансовой пирамиды, обманувших более 700 человек Juliabest Новости в мире финансов и инвестиций 2 13.10.2015 14:27
СБУ поймала налоговика в момент получения взятки Творец Новости в мире финансов и инвестиций 0 20.03.2015 01:08

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Profvest com
ПАММ-счет fox321: 3867 (Privatefx.com)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар dimir
ПАММ-счет MoneyPrinter:211139 (Instaforex)
От dimir в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Стартап SmartFrog привлек €20 млн инвестиций для внедрения IoT-устройств
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Incredible-Earnings
BitHot - bithot.biz
От Incredible-Earnings в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар hatajibr
Income Live, Maxfintrust, Businessdividend - рефбек 100%
От hatajibr в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар аймила
Из ячеек «Промсвязьбанка» ушел миллиард
От аймила в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
414,167
Тем
475,615
Сообщений
11,784,496

 Наши конкурсы
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube