В Киеве киберполиция поймала хакеров-миллионеров

В Киеве сотрудники киберполиции задержали членов группировки хакеров, которых подозревают в нанесении ущерба одному из отечественных банков на 7 млн грн, — говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
«Установлено, что злоумышленники использовали поддельные банковские карточки для приобретения ценных вещей: часов, ювелирных изделий, мобильных телефонов и тому подобное. Расчеты осуществлялись через POS-терминалы, расположенные в столичных торгово-развлекательных центрах. По такой «схеме» злоумышленники нанесли ущерб банку на сумму более 7 млн грн»,
— проинформировали правоохранители.
По данным силовиков, оперативники Департамента киберполиции «задержали мошенников во время очередной попытки купить ювелирные изделия с помощью поддельной банковской карты».
«На месте происшествия полицейские изъяли золотые изделия, ценные часы, чеки и поддельные банковские платежные карточки. Следственный отдел Голосеевского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начал уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины»,
— уточняется в релизе.
В МВД добавляют также, что полиция проводит мероприятия, направленные на установление места пребывания и задержанию других участников преступной группы. Продолжаются следственные действия.
Источник