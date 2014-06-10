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Каких брокеров охватила криптомания?

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Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
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Каких брокеров охватила криптомания?

Популярность криптовалют неуклонно растет, и трейдеры всего мира все больше используют непривязанную валюту. На каких площадках это возможно?

Польский брокер X-Trade Brokers (XTB) сообщил о расширении линейки своих торговых инструментов, предлагаемых клиентам. Теперь в нее добавлены и ведущие криптовалюты, включая биткоин и эфириум.

Данным шагом компания продемонстрировала свою готовность идти в ногу со временем и чутко реагировать на небывалый рост популярности цифровых валют. Напомним, что в июне и биткоин, и эфириум обновили исторические максимумы благодаря мощному всплеску интереса к этому сегменту рынка.

Торговля криптовалютами в XTB (на текущий момент числится в списке брокеров Forex Magnates Russia) станет возможна с 25 июня 2017 года. Ранее в этом месяце редакция Finance Magnates взяла интервью у владельца компании Якуба Заблоцки, который отметил большой потенциал этого торгового инструмента и его растущую популярность. Неудивительно, что показатели торговых объемов по биткоину и другим цифровым валютам привлекают внимание не только XTB, но и многих других компаний, работающих в этой отрасли.

Теперь, начиная с 25 июня, клиенты компании получат доступ к таким новым торговым инструментам, как BTC/USD, ETH/USD, XRP/USD, LTC/USD и DSH/USD, торги по которым будут возможны исключительно на платформе xStation. Также XTB ограничивает число открытых позиций по криптовалютным парам 50-ю лотами.

Поспешил занять свое место под солнцем в новой нише и брокер AvaTrade, также объявивший о включении криптовалют в свою линейку продуктов. По словам СЕО AvaTrade Дэйра Фергюсона, криптовалюты – это наше будущее, и в этом отношении AvaTrade стоит в авангарде брокеров. «Мы стремимся предагать своим клиентам лучшие торговые условия и инвестиционные возможности», — добавил он.

Также о своем решении «уйти в цифру» сообщил разработчик решений для социального трейдинга ayondo. Он предлагает инвесторам торговать биткоином на платформе TradeHub без открытия криптовалютного кошелька. «Интерес к биткоину огромен. «Во времена низкой волатильности активы, демонстрирующие значительные ценовые колебания дают инвесторам прекрасную возможность заработать. Включив биткоин в линейку продуктов, мы стремимся удовлетворить спрос наших клиентов и сделать наше предложение еще более привлекательным», — прокомментировал решение директор по продуктам в ayondo Перез.

В июне на активность трейдеров в сегменте криптовалют неблагоприятно повлияли многочисленные сбои в работе сервиса Coinbase, обусловившие агрессивные распродажи биткоина и эфириума. Проблемы в работе бирж подобного уровня провоцируют панику среди инвесторов, что выливается в масштабный обвал курсов цифровых валют во всей криптовалютной экосистеме.

Также и кипрский форекс-брокер FXTM объявил недавно о введении нового способа оплаты — Bitcoin. «Популярность криптовалют неуклонно растет, и трейдеры всего мира все больше используют непривязанную валюту. Этот безопасный, надежный и инновационный способ ввода и вывода средств мы предоставляем клиентам в сотрудничестве с BitPay, опытным и надежным поставщиком платежных решений».


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curators (Сегодня)
Старый Сегодня, 14:25
#2
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Re: Каких брокеров охватила криптомания?
Цитата:
Сообщение от Александра 81 Посмотреть сообщение
Проблемы в работе бирж подобного уровня провоцируют панику среди инвесторов, что выливается в масштабный обвал курсов цифровых валют во всей криптовалютной экосистеме.
Как мне нравиться такая паника инвесторов, благодаря ей можно хорошо затариться на дне многими криптовалютами для последующей продаже их на пике...
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