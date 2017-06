Lonsdayl Премиум



Почему Walmart безразлично реагирует на последнюю покупку Amazon?



Давайте разберемся, почему Walmart не нужно покупать Whole Foods, чтобы доминировать на рынке продуктов питания. Во-первых, Walmart уже самая крупная продуктовая сеть в США благодаря длительной работе по завоеванию рынка. Теперь компании принадлежит 21% по сравнению с 10% долей ближайшего конкурента на рынке продуктов США Kroger. Для сравнения, у Whole Foods всего 1,4%, доли рынка, а у Amazon — 0,2%. Высокая доля рынка — не единственное преимущество Walmart. Во-вторых, торговая сеть физически присутствует по всей территории Америки. У компании более 5330 физических магазинов в пределах 10 миль от 90% населения. Даже на этом сеть Walmart не останавливается, а продолжает расти и открывать новые магазины, в то время как другие розничные торговцы сокращаются.



Американский продуктовый рынок









Рейтинговое агентство Moody's Investors Service ожидает, что в течение следующих нескольких лет бизнес Walmart будет «ускорятся быстрыми темпами», благодаря таким нововведениям, как покупка продуктов онлайн и функции заказать-прийти-забрать. По словам Чарли О’Ши, ведущего аналитика Moody’s, гигант электронной коммерции Amazon не получает значимого преимущества над Walmart от сделки с Whole Foods.

О’Ши объяснил, почему Walmart нет никакого смысла перебивать ставку Amazon. Он сказал: «За последние несколько дней инвесторы и СМИ были в панике, почему Walmart ничего не предпринимает. Неужели компания не напугана? Если смотреть на вещи реалистичным взглядом, Whole Foods, которая стоит $ 16 млрд, просто меняет своих владельцев. А Walmart, крупнейшая в мире розничная сеть, никак не страдает от предстоящей сделки».



Знакомый со сделкой источник в пятницу сообщил Reuters, что Walmart не планирует оспаривать заявку Amazon на покупку Whole Foods за $ 13,7 млрд. Новость появилась на фоне слухов и предположений, что другая компания попытается перебить предложение Amazon на покупку продуктовой сети, а Walmart неоднократно упоминался в качестве главного соперника технологического гиганта. По мнению аналитиков, это лишь слухи!

