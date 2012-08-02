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Компания Джона Макафи MGT Capital начнет добывать Ethereum

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Компания Джона Макафи MGT Capital начнет добывать Ethereum
Компания MGT Capital, находящаяся под управлением Джона Макафи, начнет добывать Ethereum — одного из главных конкурентов биткоин, который в этом году вырос почти на 4000%. Публично торгуемая MGT Capital ассоциируется у инвесторов с вопросами о кибербезопасности. Компания занимается антивирусным программным обеспечением, развивая ПО, носящее имя основателя, McAfee.



В последнее время Макафи начал рекламировать клиптовалюты. В прошлом месяце он назвал перспективными инвестиции в биткоин. Теперь речь зашла о Ethereum — подобной биткоину валюте, которая добывается с помощью компьютеров, решающих сложные вычислительные задачи. В пятницу MGT объявила о соглашении с компанией Bit5ive LLC о покупке 60 графических процессоров, работающих на майнинговых фермах, для добычи эфира. В своем заявлении Макафи сказал:
Цитата:
«Каждый день мы все больше убеждаемся в росте и ценности цифровых валют. У MGT есть соответствующие ресурсы, чтобы стать ведущим поставщиком вычислительной мощности для поддержки мира блокчейн-технологий».
Макафи врывается в мир криптовалюты тогда, когда другие высказывают тревожные опасения после резкого скачка цен. В начале июня миллиардер Марк Кубан предположил, что Bitcoin — это лишь большой пузырь, поскольку легкие деньги за короткий промежуток времени образовывают финансовый пузырь. Спустя несколько дней после его заявления, компания Goldman Sachs выразила обеспокоенность насчет биткоина, заявив о возможном падении между $ 2,330 и $ 1,915.Через день после публикации отчета GS разгорелись дебаты насчет вопроса о масштабировании, в результате чего Bitcoin упал до минимума в $ 2,076. Сейчас монета опять торгуется на уровне $ 2,708.

В 2017 году Ethereum вырос на 3,964%. Что касается MGT, акции компании выросли на 42% за последний год.

Перевод специально для mmgp.ru

Уникальность: 100%
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