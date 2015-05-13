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Rinse привлек $ 14 млн для своей экспресс-химчистки

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Rinse привлек $ 14 млн для своей экспресс-химчистки

Сервис химчистки и прачечная служба Rinse, расположенный в Сан-Франциско, привлек $ 14 млн финансирования, закрыв при этом раунд B.
Раунд финансирования поддержал венчурный фонд Partech Ventures в партнерстве с уже существующими инвесторами, такие как Javelin Ventures, Arena Ventures, Accelerator Ventures и Structure Capital. Благодаря проведенному финансированию, партнер Partech Ventures Николь Эль База присоединилась к совету директоров Rinse. Стартап планирует использовать инвестиции для масштабирования компании на территории Сан-Франциско, а также для выхода в такие города как Чикаго, Бостон, Хьюстон, Даллас, Остин, Сиэтл, Майами, Сан-Диего, Денвер и Нью - Йорк.

Запуск Rinse состоялся 7 мая 2013 года под руководством Аджая Пракаш (соучредитель и генеральный директор) и представляет собой химчистку с доставкой на дом готовых вещей в течении одного часа.


«Я думаю, что уже в 2018 году Rinse станет лидером и крупнейшим национальным брендом по уходу за одеждой», - сообщил Аджай Пракаш.

«Наша команда упорно трудились, чтоб добиться таких привлечений и такой популярности. Мы предоставляем нашим клиентам самый удобный, и высококачественный способ почистить или освежить одежду. Мы очень гордимся тем, что начали сотрудничать с Partech Ventures. Средства этого фонда дали сильный толчок для развития нашей компании. Мы рады представить наш рынок расширения сборник пьес для новых городов с этим финансирование. Наше присутствие в Вашингтоне заметили больше чем в Лос-Анджелес и Сан-Франциско», - добавил глава Rinse.

«Нет никаких сомнений, что в Rinse работают исключительно профессионалы своего дела и они лучшие в сфере химчистки вещей», - заявил Николас Эль База, генеральный партнер Partech Ventures. «Они лазерные сосредоточено на создание большого опыта работы с клиентами и масштабируемое исполнением, и они имеют глубокую отраслевую экспертизу, которая была доказана их способность к достижению высоких темпов роста в сложном рынке. Инвесторы нашего фонда на 100% уверены в том, что уверены, что Rinse бескомпромиссный лидер и они реализовали то, чего раньше вовсе не было», - добавил Николас.

На сегодняшний день, компания предоставляет весь спектр экспресс химчистки: сухая чистка, ремонт одежды, чистка кожи и замша, а также мелкий ремонт обуви. Также стоит отметить, что Rinse имеет собственное мобильное приложение, которое могут загрузить владельцы смартфонов, работающие на ОС Android.

Напоминаю, что это не первое финансирование у стартапа. С момента своего запуска компания привлекла более $ 23 млн инвестиций, закрыв 4 раунда финансирования от 25 инвесторов со всего мира.

Специально для MMGP.RU
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Метки
новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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