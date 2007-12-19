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Анализ сделок управляющих ПАММ-счетами в Ice FX

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"Форекс для начинающих: доступно, информативно, иронично" - авторский блог пользователя kislov
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Старый Сегодня, 11:20
#1
Форекс-блогер
 
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Анализ сделок управляющих ПАММ-счетами в Ice FX
Итак, остановим свое внимание на управляющих счетами из рейтинга А, так как их торговлю можно проверить через терминал - все пароли доступны, можно смотреть сделки в режиме реального времени и историю торгов.
1. Торговый счет Account: 10000060 Name: Polar

ордер 672794
открыт 2017.06.21 14:05:00
тип buy
лот 0.11
пара gbpusd
цена открытия 1.268385
тп 1.27347
закрыт 2017.06.23 10:20:42
цена 1.273345
комиссии и свопы -1.40 -1.67
прибыль 54.56

Управ открыл сделку на импульсе, потом была коррекция, однако на другой день цена пошла в нужную сторону. в итоге +50 пунктов и профит в размере 0.45%
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Метки
форекс rsi, форекс брокер, форекс каналы, форекс конкурс
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