Сервис Verify My Trade. Проверка сделок перед претензий брокерам



Финансовая Комиссия (Verify My Trade, который обеспечивает пост-торговый анализ исполнения ордеров по отдельным сделкам на рынке Форекс.



В рамках партнерства, клиенты брокеров, входящих в Финансовую Комиссию, смогут использовать аналитический сервис Verify My Trade на индивидуальной основе по девяти основным валютным парам. Данный сервис агрегирует ценовые данные на рынке Форекс от розничных брокеров в свой репозиторий и использует метод «ящика с усами» (диаграмма размаха) для сегментации сделок по качеству исполнения за любую данную секунду торговой недели. Т



рейдеры должны просто ввести пять ключевых частей информации об их конкретной сделке, а именно:

валютная пара

направление

время исполнения

дата исполнения

цена исполнения

Результаты анализа помогут обеспечить трейдерам доступ к большему объему данных, и позволят оценить качество исполнения каждой конкретной сделки в случаях, когда речь идет о торговых спорах, связанных с исполнением сделок.



Председатель Финансовой Комиссии, Петр Татарников, прокомментировал:



Цитата: «Мы рады предложить нашим членам аналитический инструмент Verify My Trade, чтобы их клиенты могли проверять свои сделки, используя независимый сторонний сервис. Данный аналитический инструмент проверки сделок дополняет наши внутренние возможности и служит дополнительной гарантией в случаях, когда возникает вопрос о качестве исполнения сделок».



«Данный инструмент поможет сократить количество случаев, при которых некачественное исполнение служит основанием для подачи претензий в Финансовую Комиссию, так как поможет сторонам диспута самостоятельно выявить факт некачественного исполнения. По мере принятия шагов, направленных на уменьшение количества споров, связанных с исполнением сделок, которые впоследствии перерастают в формальные претензии, попадающие в Финансовую комиссию, предлагаемый сервис, демонстрирует нашу твердую приверженность честному и беспристрастному процессу разрешения споров». Сайт: verifymytrade.com



