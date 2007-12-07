Сервис Verify My Trade. Проверка сделок перед претензий брокерам

Аналитический сервис поможет клиентам брокеров-участников Комиссии самостоятельно проанализировать свои сделки перед подачей претензии.
Финансовая Комиссия (Financial Commission
), нейтральный и независимый посредник в разрешении претензий в области Форекс, объявила накануне о начале стратегического партнерства с независимым репозиторием данных, Verify My Trade
, который обеспечивает пост-торговый анализ исполнения ордеров по отдельным сделкам на рынке Форекс.
В рамках партнерства, клиенты брокеров, входящих в Финансовую Комиссию, смогут использовать аналитический сервис Verify My Trade на индивидуальной основе по девяти основным валютным парам. Данный сервис агрегирует ценовые данные на рынке Форекс от розничных брокеров в свой репозиторий и использует метод «ящика с усами
» (диаграмма размаха) для сегментации сделок по качеству исполнения за любую данную секунду торговой недели. Т
рейдеры должны просто ввести пять ключевых частей информации об их конкретной сделке, а именно:
- валютная пара
- направление
- время исполнения
- дата исполнения
- цена исполнения
Результаты анализа помогут обеспечить трейдерам доступ к большему объему данных, и позволят оценить качество исполнения каждой конкретной сделки в случаях, когда речь идет о торговых спорах, связанных с исполнением сделок.
Председатель Финансовой Комиссии, Петр Татарников, прокомментировал:
Сайт: verifymytrade.com
Источник: ru.forexmagnates.com
Цитата:
|
«Мы рады предложить нашим членам аналитический инструмент Verify My Trade, чтобы их клиенты могли проверять свои сделки, используя независимый сторонний сервис. Данный аналитический инструмент проверки сделок дополняет наши внутренние возможности и служит дополнительной гарантией в случаях, когда возникает вопрос о качестве исполнения сделок».
«Данный инструмент поможет сократить количество случаев, при которых некачественное исполнение служит основанием для подачи претензий в Финансовую Комиссию, так как поможет сторонам диспута самостоятельно выявить факт некачественного исполнения. По мере принятия шагов, направленных на уменьшение количества споров, связанных с исполнением сделок, которые впоследствии перерастают в формальные претензии, попадающие в Финансовую комиссию, предлагаемый сервис, демонстрирует нашу твердую приверженность честному и беспристрастному процессу разрешения споров».