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В Ленинградской области предложили ЦБ начать выпуск российской криптовалюты

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В Ленинградской области предложили ЦБ начать выпуск российской криптовалюты

Депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил обращение в адрес Центробанка и инновационного комплекса "Сколково" с предложением создать отечественный аналог виртуальной валюты, сообщается его пресс-служба.

Цитата:
"За последние два года в мировой экономике произошли серьезные изменения. Криптовалюты, которые изначально выглядели, как диковинка, заняли свое место в финансовой системе. Они стали настолько популярны, что даже обыкновенные люди, далекие от финансовых рынков и биржевых торгов, стали использовать криптовалюту в повседневном обиходе", —
говорится в обращении, которое цитирует пресс-служба парламентария.

Петров обращается внимание на то, что в российском законодательстве не установлен четкий статус криптовалюты.
Цитата:
"В России действует запрет на выпуск денежных суррогатов, но ответственность за подобные действия не установлена. Такое положение вызывает двойственность восприятия: с одной стороны — заинтересованная позиция отечественного финансового регулятора, а с другой стороны — правовая неопределенность предмета", —
отмечает он.

По мнению депутата, ЦБ мог бы стать разработчиком правового статуса российской криптовалюты, а центр "Сколково" в состоянии обеспечить данную валюту вычислительными и алгоритмическими мощностями.

Цитата:
"Как некогда золотая мена сменилась бумажными банкнотами, так и виртуальные криптовалюты идут на смену привычным нам деньгам. Необходимо, чтобы наша страна не отставала от финансового прогресса и сумела создать достойную инфраструктуру для появления российского биткойна", —
отмечается в документе.


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Анна Чернобай вне форума  
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