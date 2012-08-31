Нацбанк усовершенствовал порядок идентификации банковских групп

Национальный банк Украины усовершенствовал порядок идентификации и признания банковских групп, что позволит повысить эффективность осуществления надзора за ними на консолидированной основе.
В частности, определил перечень признаков, которые могут свидетельствовать о наличии контроля над участниками банковской группы.
Среди таких признаков: владение наибольшей долей уставного капитала или акций в компании-участнике группы; члены органов управления одного участника группы являются работниками или бывшими работниками другого участника; наличие общих источников финансирования деятельности участников группы; члены органов управления компаний являются связанными лицами с банком, и тому подобное.
При этом регулятор определил три условия применения данных признаков.
Во-первых
, если информация о структуре собственности юридического лица не позволяет установить ее контроллера.
Во-вторых
, если есть задокументированные или публично объявленные сведения о наличии контроля над юридическим лицом.
В-третьих
, если отсутствует подтвержденная информация о конечном бенефициарном владельце юридического лица.
Изменения в порядке идентификации и признания банковских групп также предусматривают введение понятия “прозрачная структура собственности банковской группы”; возможность принятия Национальным банком решения об отказе в прекращении признания банковской группы; смягчение требований по оформлению документов, выданных в иностранном государстве; возможность продления срока представления банком и рассмотрения Национальным банком пакета документов о создании банковской группы до 30 календарных дней при условии наличия обоснованного ходатайства; уточнение порядка информирования участников банковской группы и контроллера банковской группы относительно принятых НБУ решений о признании банковской группы, признание или отказ в признании изменения структуры собственности банковской группы.