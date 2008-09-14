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Google прекратит сканирование почтовых ящиков Gmail

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Google прекратит сканирование почтовых ящиков Gmail

Компания Google откажется от сканирования содержания почтовых ящиков пользователей Gmail, сказано в сообщении компании.
Согласно заявлению, это произойдет в течение 2017 года, однако точная дата не называется. Google использовал автоматическую индексацию для персонализации рекламы.

Теперь в Gmail рекламные объявления показываются на основе настроек пользователя, который при этом может отключать персонализацию, передает Republic.ru.

TechCrunch отмечает, что такое решение вероятно связано с тем, что Google «уже все знает о своих пользователях».

Напомним, ранее в Google заявили, что прекратят поддержку старых смартфонов с 30 июня 2017 года.

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