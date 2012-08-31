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Пока Эфириум растёт, Эфириум Классик выступает в роли тёмной лошадки

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Пока Эфириум растёт, Эфириум Классик выступает в роли тёмной лошадки

Эфириум переживает период исторического роста цены и рыночной капитализации. Менее чем за три месяца цена эфира, основополагающей валюты сети Эфириум, выросла с около 50 до почти 400 долларов. Цена ETC, токенов Эфириума Классик, параллельной Эфириуму цепочки, выросла с около 2 до 23 долларов на момент написания статьи.

Как Биткойн, как Эфириум


Президент компании Crypto Consultant Джейсон Кэссиди (Jason Cassidy) называет одной из причин исторического роста цены Эфириума тот факт, что он сумел с уверенностью восстановиться после спорного хард-форка в 2016 году.

Это напоминает то, как с годами развивался Биткойн. В 2011 Биткойн претерпел серьёзный спад, когда цена этой криптовалюты снизилась на 94 %. Однако со времени своего восстановления в 2013 году, Биткойн продемонстрировал исключительную устойчивость и значительно легче пережил несколько других периодов значительного снижения цен.

ICO-безумие подпитывает рост Эфириума


Считается, что основной причиной исторического роста Эфириума стало то, что платформе удалось вобрать в себя значительный сегмент криптовалютной экосистемы.

На основе платформы Эфириума разрабатываются множество проектов. В 2017 году был проведён целый ряд успешных ICO проектов, основанных на платформе Эфириума. По словам Кэссиди, это значительный прирост с точки зрения инвестиций в технологию.

Кэссиди говорит:

Цитата:
«Неиссякаемый поток успешных ICO, проводимых на основе Эфириума, только добавляет этой платформе ценности с точки зрения инвесторов. Принимая во внимание, что Эфириум представляет собой не средство сбережения капитала, но скорее платформу корпоративного уровня для предприятий, в ближайшем будущем его рост должен продолжиться.»
В двух словах, ICO представляет собой инструмент сбора средств, который позволяет торговать фьючерсами криптовалютных монет в обмен на монеты криптовалют, имеющих непосредственную, ликвидную ценность. Таким образом, открытие новых проектов на платформе Эфириума создаёт больший спрос на его основную валюту, что в конечном итоге приводит к росту её стоимости.

ETC: тёмная лошадка


В то время как практически всё внимание всех средств массовой информации достаётся Эфириуму (ETH), Эфириум Классик (ETC), похоже, играет роль тёмной лошадки. Постепенно на его основе тоже начинают создаваться новые проекты. Это повлияло на стоимость его криптовалюты, которая, на момент написания статьи, торгуется на уровне около 23 долларов.

Проекты, построенные на основе Эфириума Классик, включают в себя Inpay, позиционирующий себя как универсальную и удобную криптовалюту с поддержкой двух блокчейнов (Эфириум Классик и Waves).

Сторонники Inpay утверждают, что он объединяет в себе свойства полностью децентрализованной инфраструктуры смарт-контрактов и распределённых приложений Эфириума и технологии децентрализованной биржи Waves, предлагая большому сообществу неизменяемого блокчейна быстрые и дешёвые транзакции. Inpay использует технологию Эфириума Классик для реализации таких функций, как децентрализованные системы голосования и псевдонимы.

Другой проект на основе блокчейна, выбравший ETC для проведения своего ICO – это ChronoBank.

ICO проекта ChronoBank, ставящего своей целью ни много ни мало перевернуть правила игры в индустрии подбора и управления персоналом, считается одним из самых успешных в 2017 году.

Несмотря на большую разницу в цене между ETH и ETC, корреляция между движениями цены обеих криптовалют в последнее время очевидна. Поэтому рассмотрение обоих трендов в совокупности вполне правомерно.

Как насчёт масштабируемости?


Озабоченность Кэссиди в отношении Эфириума исходит из вопроса о том, как он будет масштабироваться, являясь платформой, предназначенной для бизнеса. Он говорит:

Цитата:
«Дорожная карта проекта включает в себя решения по масштабированию сети, так что надо посмотреть, как всё будет развиваться дальше. ICO Bancor выявило некоторые улучшения в работе сети. Суть в том, что, чем сложнее система, тем больше вероятность возникновения ошибок внутри неё.»
В приближении момента, когда дебаты вокруг масштабирования Биткойна достигнут кульминации, все игроки криптовалютного рынка внимательно следят за тем, какое влияние окажет результат этих споров на цены альткойнов. Ожидается, что цены наиболее крупных альткойнов могут демонстрировать значительные изменения в зависимости от развития ситуации с Биткойном.

По мнению Кэссиди, если ситуация с Биткойном станет выходить из-под контроля, то Эфириум и многие другие крупные криптовалюты смогут извлечь выгоду из паники, которая может наступить. Приток капитала в сам Эфириум может оказаться существенным.

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