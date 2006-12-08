Художник разработал программу, создающую физические отображения биткойн-блоков

В очередной попытке создать «физический биткойн», Маттиас Дёрфельт использовал хеши 64 случайных блоков и превратил их в физические изображения.
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«С технологической точки зрения, блокчейн, пришедший к нам через Биткойн, является одной из самых новаторских вещей, которые произошли в мире за последние несколько лет», –
сказал Дёрфельт в интервью Fast Company.
Банкноты содержат изображение хэша, количества транзакций, обработанных в этом блоке, подпись от «Сатоши» и функцию в середине, напоминающую фигуру с капюшоном. Цветовые схемы изображений также различаются.