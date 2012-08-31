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ВЭБ профинансировал лизинг вагонов для метро Москвы на 45 млрд рублей

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ВЭБ профинансировал лизинг вагонов для метро Москвы на 45 млрд рублей
Средства предоставлены на срок до конца 2030 года



Внешэкономбанк за счет средств Фонда национального благосостояния профинансировал проект приобретения и предоставления во владение и пользование (лизинг) московскому метро 664 вагона в рамках контракта жизненного цикла. Общая стоимость проекта составила 45 млрд рублей, из которых за счет привлечения средств ФНБ Внешэкономбанком профинансировано порядка 25 млрд, сообщается в релизе ВЭБа.

Цитата:
«Средства предоставлены на срок до конца 2030 года. Первый транш за счет размещенных на депозиты во Внешэкономбанке средств ФНБ был выдан в конце 2016 года, заключительный транш предоставлен 19 июня 2017 года», —
рассказал первый заместитель председателя — член правления Внешэкономбанка Дмитрий Курдюков.

Подвижной состав в рамках контракта жизненного цикла произведен на мощностях ОАО «Метровагонмаш» (входит в состав ЗАО «Трансмашхолдинг»). К настоящему времени поставки успешно завершены, новые вагоны переданы в эксплуатацию и уже используются на линиях Московского метрополитена.

ВЭБ также профинансирует поставку еще 768 вагонов для столичного метро в рамках второго проекта лизинга вагонов. Соответствующее решение принято наблюдательным советом ВЭБа в мае 2017 года. Общая стоимость проекта составляет 63,5 млрд рублей, из которых в течение 2017—2020 годов за счет привлечения средств ФНБ Внешэкономбанком будет профинансировано 38,3 млрд рублей; срок возврата средств — до конца 2035 года.

Цитата:
«Указанные проекты, предусматривающие лизинг и передачу столичному метро партий вагонов новых серий, реализуются в рамках программы правительства Москвы по замене поездов старых модификаций на действующих линиях Московского метрополитена и направлены на развитие инфраструктуры метро с целью обеспечения высокого уровня сервиса и качества обслуживания пассажиров», —
поясняется в релизе ВЭБа.

Требования к финансовым активам, в которые могут размещаться средства ФНБ, приводятся в постановлении правительства от 19 января 2008 года № 18, напоминают в финучреждении. Согласно документу, средства ФНБ в размере до 300 млрд рублей могут размещаться на депозитах в ВЭБе в целях финансирования проектов, реализуемых организациями реального сектора экономики. Условия финансирования каждого проекта с привлечением средств ФНБ определяются наблюдательным советом Внешэкономбанка.

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