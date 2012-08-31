Во Франции сообщили, когда запустят беспилотные скоростные электропоезда

Испытания прототипа самоуправляемого скоростного электропоезда TGV запланированы на 2019 год.
Автономные высокоскоростные электропоезда TGV могут появиться во Франции в 2023 году. По крайней мере, такую цель для себя поставил национальный французский железнодорожный оператор SNCF. Госкомпания планирует начать тестирование прототипа беспилотного поезда в 2019 году.
Новый электропоезд TGV будет оснащен датчиками обнаружения препятствий, и при необходимости сможет тормозить в автоматическом режиме. Несмотря на то, что беспилотным поездом можно будет управлять дистанционно, машинисты на его борту в краткосрочной перспективе останутся — для возможности разрешения непредвиденных ситуаций. Если проект окажется успешным, SNCF станет первым оператором в мире, запустившим самоуправляемые высокоскоростные поезда, сказал президент SNCF Гийом Пепи.
Цель создания беспилотного электропоезда TGV — увеличение скорости передвижения, которая на данный момент составляет около 320 км/ч, а также частоты поездок. Особенно актуальным это решение станет для региона Парижа, где линии TGV пересекаются с различными местными железнодорожными линиями. Оператор считает, что автоматическая система увеличит количество поездок между Парижем и Лионом на 25%.