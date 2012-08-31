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Нефтепроизводители могут потерять $2,3 трлн из-за борьбы с глобальным потеплением

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Нефтепроизводители могут потерять $2,3 трлн из-за борьбы с глобальным потеплением
Нефтяные компании могут потерять $2,3 трлн инвестиций на фоне общемировых намерений ограничить темпы глобального потепления, сообщается в отчете Carbon Tracker и Principles for Responsible Investment.

Наибольшие риски среди крупнейших нефтепроизводителей грозят Exxon Mobil Corp. До 50% потенциальных инвестиций компании в проекты на период до 2025 года могут оказаться ненужными, если мир изменит структуру энергопотребления, чтобы соответствовать климатическим нормативам, прогнозируется в документе.

Далее в списке идут Royal Dutch Shell Plc, Chevron Corp., Total SA и Eni SpA, которые могут потерять порядка 40% капзатрат, и BP Plc с показателем на уровне 30%.

Энергетическая отрасль обсуждает роль, которую она будет играть при переходе на низкоуглеродные стандарты, в то время как инвесторы ставят под сомнение эффективность будущих затрат на фоне попыток ограничить темпы глобального потепления, отмечает агентство Bloomberg.

Shell ожидает, что спрос на нефть может достигнуть максимума во второй половине следующего десятилетия, а по оценке BP это случится в 2040-х годах.

Цитата:
“Есть ясные признаки того, что спрос на нефть может достичь пика в начале 2020-х годов. В связи с этим компаниям нужно начинать готовиться к тому, что проекты выйдут на рынок, а потом окажутся ненужными”, –
полагает директор по исследованиям Carbon Tracker Джеймс Литон.

По его словам, компаниям также необходимо “быть прозрачными в отношении соответствия низкоуглеродному будущему мира”.

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