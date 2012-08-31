Тендеры на логистические услуги в США переведут на блокчейн

Главное логистическое агентство США рассматривает блокчейн в качестве способа пересмотра процесса заключения контрактов, который может улучшить способ оказания поддержки федеральным агентствам.
Администрация общих служб GSA ищет подрядчика, который способен оценить потенциал блокчейна в рамках интеграции в FAStlane - систему, запущенную в 2016 году для оптимизации процесса подачи заявок на государственные контракты небольшими компаниями, в частности ИТ-фирмами.
Запрос на котировку является своего рода тендерным предложением для поставщиков, в частности, для сметной стоимости поставки по контракту.
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«Цель этого проекта заключается в получении поддержки подрядчика в рамках разработки доказательства концепции для технологии распределенных реестров, технологии автоматизированного машинного обучения и внедрения искусственного интеллекта в наше новое решение Multiple Award Schedule (MAS) в рамках FAStlane», -
сообщает GSA.
По словам представителей GSA, решение с применением блокчейна может быть реализовано на базе криптовалют, поддерживать «умные контракты» и использовать платформу с ограниченными правами доступа. Агенство принимает заявки до 10 июля.