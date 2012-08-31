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Южнокорейская Omnitel добавляет биткоин в международные переводы

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Южнокорейская Omnitel добавляет биткоин в международные переводы

Благодаря поправкам, внесённым в Закон о валютных операциях Южной Кореи, компаниям, работающим в сфере финтеха, разрешается осуществлять перевод денежных средств, что ранее было доступно только коммерческим банкам.

Так, компания Omni, дочка Omnitel - лидера мобильной торговли Южной Кореи, начала заниматься международными переводами с использованием биткоина.

Стандартная комиссия за переводы денежных средств и маржа, начисляемые банками Южной Кореи, составляют от 5 до 7%, говорится в сообщении компании и добавляется, что она хочет снизить комиссионные от 8000 до 13 000 вон и маржи наобмене валют до менее чем 2%.
Кроме того, компания планирует сократить время передачи с двух-трех дней до менее чем одного часа. Компания Omnitel планирует внедрить платежи в биткоинах в мобильный контент, что будет выделять компанию среди конкурентов.

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