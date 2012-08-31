Принятие криптовалюты WAVES расширяется

В последние несколько дней для пользователей платформы и криптовалюты WAVES произошло несколько приятных событий, которые будут способствовать росту популярности платформы и расширению приятия, а следовательно и цены токена.



EXMO запустила торговлю WAVES



Биржа EXMO включила токен WAVES в список торгуемых на площадке криптовалют. Теперь пара WAVES/BTC доступна в перечне инструментов EXMO на странице “Торги”.



За последнее время цена токена WAVES значительно выросла. В мае стоимость одного токена преодолела отметку в 1 доллар и выросла до 5 долларов к началу июня. Сейчас общая капитализация WAVES превышает 500 млн долл., и по этому показателю токен входит в ТОП-15 криптовалют в мире.



Цитата: “Мы рады, что биржа EXMO приняла решение добавить токен WAVES. Хотя криптовалютные биржи существуют в высококонкурентной среде, немногие из них предоставляют действительно качественные услуги своим клиентам. Команда EXMO объединяет настоящих профессионалов, которые располагают четким планом по дальнейшему развитию бизнеса и увеличению доли на рынке. Мы уверены, что это партнерство открывает широкие перспективы как для нас, так и для EXMO”, –



Заработал платежный шлюз WAVES в долларах



21 июня блокчейн-платформа Waves запустила долларовый платежный шлюз. Теперь пользователи клиента Waves могут воспользоваться безопасным гейтвеем для внесения долларов США и получить взамен токены, на 100% обеспеченные долларовыми валютными резервами. Такие токены можно держать на аккаунте, переводить, обменивать на другие активы быстро и по низким ценам, а также выводить обратно через шлюз в традиционную финансовую систему при первой необходимости.



Цитата: “Наряду с добавленным ранее шлюзом евро, позволяющим совершать те же операции с европейской валютой, долларовый шлюз предоставляет пользователям Waves простой способ помещения средств в блокчейн-систему, позволяя им инвестировать в токены и участвовать в ICO с помощью фиатной валюты. Возможность совершать различные операции с обеспеченными фиатными средствами токенами всегда была одним из ключевых аспектов платформы Waves”, –



По его словам, со временем запуск аналогичных шлюзов планируется и для других основных мировых валют, что позволит расширить возможности по работе с криптовалютами в соответствующих регионах мира. В том числе речь идет и о Китае, поскольку Waves планирует запуск гейтвея по работе с юанями.



Проверка подлинности токенов



Помимо запуска долларового шлюза, в последнюю версию клиента были добавлены некоторые небольшие обновления, в том числе — подтверждающая пометка возле названия токенов проектов ZrCoin, CryptoPing и PrivateBANKX.



Цитата: “Мы хотели бы напомнить пользователям, что в силу открытой природы платформы, всякий желающий может создавать в Waves самые разные активы, в том числе и такие, наименования которых дублируют название официальных токенов. Пожалуйста, не совершайте операции с токенами, в происхождении которых Вы не уверены. Зеленая «галочка» справа от названия токена призвана сэкономить Ваше время: ее наличие означает, что команда Waves уже проверила id этого токена”, –



Голландский бар начал принимать WAVES



Бар RUIG Drinks and Bites в городе Эде стал первой голландской компанией, которая начала принимать к оплате российскую криптовалюту WAVES.



Цитата: “Мы выбрали WAVES из-за больших перспектив, которые эта криптовалюта открывает. Мы также хотели обрадовать наших посетителей, многие из которых являются держателям WAVES. Мы стараемся быть оригинальными не только в том, что касается выбора пива, вина, джин-тоника в нашем заведении, но и в способах оплаты. Кроме того, традиционные банковские транзакции связаны с высокими расходами, и мы бы хотели их снизить”, –



По ее словам, криптовалюты только начинают набирать популярность в Нидерландах. Тем не менее, благодаря вниманию прессы и местного телевидения она ожидает, что количество сторонников использования криптовалют в стране возрастет.



Источник В последние несколько дней для пользователей платформы и криптовалюты WAVES произошло несколько приятных событий, которые будут способствовать росту популярности платформы и расширению приятия, а следовательно и цены токена.Биржа EXMO включила токен WAVES в список торгуемых на площадке криптовалют. Теперь пара WAVES/BTC доступна в перечне инструментов EXMO на странице “Торги”.За последнее время цена токена WAVES значительно выросла. В мае стоимость одного токена преодолела отметку в 1 доллар и выросла до 5 долларов к началу июня. Сейчас общая капитализация WAVES превышает 500 млн долл., и по этому показателю токен входит в ТОП-15 криптовалют в мире.отметил Александр Иванов, гендиректор и основатель блокчейн-платформы Waves.21 июня блокчейн-платформа Waves запустила долларовый платежный шлюз. Теперь пользователи клиента Waves могут воспользоваться безопасным гейтвеем для внесения долларов США и получить взамен токены, на 100% обеспеченные долларовыми валютными резервами. Такие токены можно держать на аккаунте, переводить, обменивать на другие активы быстро и по низким ценам, а также выводить обратно через шлюз в традиционную финансовую систему при первой необходимости.отмечает Александр Иванов, гендиректор и основатель Waves.По его словам, со временем запуск аналогичных шлюзов планируется и для других основных мировых валют, что позволит расширить возможности по работе с криптовалютами в соответствующих регионах мира. В том числе речь идет и о Китае, поскольку Waves планирует запуск гейтвея по работе с юанями.Помимо запуска долларового шлюза, в последнюю версию клиента были добавлены некоторые небольшие обновления, в том числе — подтверждающая пометка возле названия токенов проектов ZrCoin, CryptoPing и PrivateBANKX.говорит Александр Иванов.Бар RUIG Drinks and Bites в городе Эде стал первой голландской компанией, которая начала принимать к оплате российскую криптовалюту WAVES.отмечает Марли Гревленд-Кендерс, совладелец заведения.По ее словам, криптовалюты только начинают набирать популярность в Нидерландах. Тем не менее, благодаря вниманию прессы и местного телевидения она ожидает, что количество сторонников использования криптовалют в стране возрастет.

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