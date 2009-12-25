Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Alibaba примет биткойн прежде Amazon и Google

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Старый Сегодня, 05:34
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Alibaba примет биткойн прежде Amazon и Google
Интересный опрос провел создатель Digital Currency Group Барри Сильберт

"Кто из глобальных гигантов следующим начнет принимать к оплате биткоин?"

Ответы 4500 участников разделились следующим образом:

52% респондентов опроса считают, что Alibaba находится во главе очереди на принятие виртуальной валюты.

Второе место с 31% голосов у Amazon, далее идет Google с 12% голосов и лишь 5% ответивших полагают,
что Facebook станет первой компанией, которая серьезно отнесется к биткойну.



По материалам

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Последний раз редактировалось pilot10; Сегодня в 05:37.
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Метки
amazon, facebook, google, биткоин, опрос
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