Alibaba примет биткойн прежде Amazon и Google

Интересный опрос провел создатель Digital Currency Group Барри Сильберт
"Кто из глобальных гигантов следующим начнет принимать к оплате биткоин?"
Ответы 4500 участников разделились следующим образом:
52% респондентов опроса считают, что Alibaba находится во главе очереди на принятие виртуальной валюты.
Второе место с 31% голосов у Amazon, далее идет Google с 12% голосов и лишь 5% ответивших полагают,
что Facebook станет первой компанией, которая серьезно отнесется к биткойну.
По материалам
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