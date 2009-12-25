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Виталик Бутерин: по своей значимости блокчейн сопоставим с интернетом

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Виталик Бутерин: по своей значимости блокчейн сопоставим с интернетом
Основатель Ethereum Виталик Бутерин убежден, что технология блокчейн по своей значимости сопоставима с интернетом. Кроме того он считает, что современное общество в большинстве своем еще не доросло до использования криптовалюты, но рано или поздно к этому придет. Эти и другие мысли он высказал в своем недавнем интервью изданию RT.

На вопрос журналиста о преимуществах платформы Ethereum, Бутерин сказал что “ей можно найти много разных применений”:

“Причина, почему мы эту платформу сделали, в том, что четыре года назад мы поняли: блокчейн-технология — это очень интересно и перспективно и ей можно найти много разных применений. Но существующие блокчейны фокусировались только на каком-то одном. Моей же базовой идеей была разнонаправленность применений. Любой человек может написать код, загрузить его и использовать программу в нужном направлении. Эта программа понижает уровень сложности для программистов”, — ответил создатель Ethereum.
Также журналист издания RT задал вопрос о впечатлениях Виталика после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, на что тот ответил, что встреча была для него важной:

“Я ему рассказал о блокчейн-технологии, о том, что я делаю. Он несколько раз во время этой конференции говорил, что интересуется цифровой технологией. Я думаю, что это может быть следующим этапом, который может помочь российской экономике. Ему показалось интересным то, что я рассказываю. Он считает, что мне следует продолжать сотрудничество с российскими представителями”, — поделился подробностями беседы Бутерин.
На вопрос о том, известны ли Виталику российские блокчейн-стартапы, тот ответил что знает несколько. Среди наиболее примечательных он выделил Waves и проект центробанка Masterchain. Также Бутерин отметил, что существует много иностранных компаний, где работают российские программисты.

Что касается влияния блокчейна на глобализацию и процесса интеграции России в мировой рынок, основатель Ethereum выразил мнение, что технология распределенного реестра значительно способствует интернационализации экономики:

“…эта технология только поспособствует глобализации. Человечество выиграет от этого так же, как оно выиграло от появления интернета”, — сказал Бутерин.
По мнению Виталика, среди основных препятствий для повсеместного развития технологии распределенного реестра, пока еще можно назвать ограниченные возможности для ее масштабирования:

“Пока эта технология не готова к тому, чтобы ее использовали миллионы человек. Именно этими вопросами мы сейчас занимаемся, чтобы решить задачу до того, как появятся многочисленные пользователи”, — добавил он.
Напомним, в ходе второго дня Петербургского экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин провел короткую встречу с основателем Ethereum Виталиком Бутериным.

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