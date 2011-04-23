Knjaz админ hyipmaster.org



Имя: Андрей Пол: Мужской Адрес: Россия Инвестирую в: HYIP Регистрация: 23.04.2011 Сообщений: 37,440 Благодарностей: 7,542 УГ: 6 КП: 0.209 подарки

Gigaroam - gigaroam.com Я не админ и не владелец проекта

Предлагаю вашему вниманию новый проект.





Gigaroam



Официальная дата старта –7 января 2017 г



О проекте







Цитата: Неограниченный трафик



Просматривайте любые сайты, не задумываясь! Наше предложение неограниченную высокоскоростную передачу данных, это означает неограниченный доступ к таким сервисам, как WhatsApp, netflix, отправка сообщений, навигация — в любое время и в любых количествах. Цитата: Низкие цены

Мы используем принцип Roaming Share, обеспечивающий низкие цены без потери качества. Цитата: Качество сети класса D

Вы устали от бесконечных обрывов связи? Вам знакомо чувство, когда вы не знаете, куда идти, так как GPS-навигатор на вашем телефоне проиграл битву интернету? Воспользуйтесь GIGAROAM, чтобы всегда иметь доступ к интернет-ресурсам с качеством сети класса D! Цитата: Услуги

Первоклассная команда специалистов поддержки всегда к вашим услугам. Перенос номера мобильного телефона? Изменение тарифа? Другие проблемы? Свяжитесь с нами по телефону или чату. Цитата: GIGAROAM ДЛЯ ВАС

Никогда раньше о нас не слышали? А стоило бы! Приготовьтесь узнать о преимуществах GIGAROAM и удобствах для разных категорий пользователей.



Цитата: Студенческие ставки

Во время лекции, в поезде или в постели: студентам требуются большие объемы интернет-трафика. GIGAROAM позволяет наконец-то получать доступ к неограниченному использованию интернет-ресурсов с качеством сети класса D! Контракт можно подписать прямо сейчас. В дальнейшем вы придумаете, как потратить сэкономленные деньги. Пицца никогда не будет лишней.



Учащиеся

Даже для учащихся у нас есть особые условия, позволяющие недорого пользоваться интернетом. Доход учеников надо расходовать экономно — и это возможно с GIGAROAM.



Студенты

WhatsApp, youtube, чтение веб-страниц. Неограниченный объем данных будет полезен для студентов! Чтобы заплатить за наши услуги, выгребите мелочь из карманов и добавьте совсем немного. Попрощайтесь с ограничениями на объем данных, поздоровайтесь с GIGAROAM!



Цитата: Качество сети класса D

Лучшая сеть и приятные цены. GIGAROAM работает во всех странах ЕС.



All-Net-Flat

Бесплатное пользование телефоном во всех регионах ЕС! Необходимо для всех деловых людей.



VIP-номер

По запросу предоставляются VIP-номера. С остальными услугами можно ознакомиться на сайте.



Цены на обслуживание







Инвестиции



Цитата: КАК ЭТО РАБОТАЕТ?



GIGAROAM предлагает мобильные контракты с неограниченным объемом передачи данных. Это становится возможным за счет использования операторов мобильной связи в Финляндии, Дании, Польше. С их помощью мы можем следовать новым правилам ЕС касательно роуминга и предлагать дешевые контракты на лучших условиях.

Цитата: Всего несколько кликов до денег.

Панель управления соединена напрямую с нашей инвестиционной платформой. Мы используем ВАШИ ДЕНЬГИ для привлечения новых клиентов. Вы получаете доход – около 20 Евро за контракт. Думаете, что это сложно? Совсем нет. Вы выбираете объем трафика и желаемое качество, и немедленно сможете видеть расходы, конвертацию и прибыль. Всего через несколько минут вы увидите первые успехи. Цитата: ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИБЫЛИ

Мы гарантируем высокий коэффициент прибыли, от 30 до 50%. Вы получаете бонус за каждый контракт. Сумма сразу же поступает на ваш клиентский счет. Инвестиции рассчитаны на пять месяцев ( 30-50% прибыли в месяц)

Депозит не возвращается.



Цитата: Если инвестор не достигает ROI (возврат инвестиций) после 3 -х месяцев, Gigaroam обещает возместить инвестиции обратно



Gigaroam работает как проект компании Handelsregister.

Компания была основана в 1996 году и находится в финском торговом реестре ID:1060610-2 Реферальная программа–



Advertising Specialist

от 0,00€ до 1.000,00€ -> 5%

Online Marketing Leader

от 1.000,00€ до 10.000,00€ -> 10%

Junior Marketing Manager

от 10.000,00€ до 25.000,00€ -> 13%

Senior Marketing Manager

от 25.000,00€ до 45.000,00€ -> 16%

Head of Online Marketing

от 45.000,00€ до 70.000,00€ -> 17%

Marketing Director

от 70.000,00€ до 500.000,00€ -> 18%



Выплаты: инстант

Платежные системы: Bitcoin, Perfect Money и Advcash

Минимальный депозит - 50 евро

Минимальная сумма платежа составляет - 20 евро



Посмотреть проект



Остальные подробности по работе компании прошу адресовать в поддержку, которая отвечает быстро и достаточно подробно.



Вклад –

Внутренняя транзакция SCI

Transaction ID:

b19615f5-413a-443f-b0de-c452284a9bea

Кому:

berezgov@inbox.eu

Снято:

-200.00 EUR

Отправлено:

200.00 EUR



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения. Advertising Specialistот 0,00€ до 1.000,00€ -> 5%Online Marketing Leaderот 1.000,00€ до 10.000,00€ -> 10%Junior Marketing Managerот 10.000,00€ до 25.000,00€ -> 13%Senior Marketing Managerот 25.000,00€ до 45.000,00€ -> 16%Head of Online Marketingот 45.000,00€ до 70.000,00€ -> 17%Marketing Directorот 70.000,00€ до 500.000,00€ -> 18%Выплаты:Платежные системы:Минимальный депозит -Минимальная сумма платежа составляет -Остальные подробности по работе компании прошу адресовать в поддержку, которая отвечает быстро и достаточно подробно.Вклад –Внутренняя транзакция SCITransaction ID:b19615f5-413a-443f-b0de-c452284a9beaКому:Снято:-200.00 EURОтправлено:200.00 EURТема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.

Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100% __________________