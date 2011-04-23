Gigaroam - gigaroam.com

Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.
Gigaroam
Официальная дата старта –7 января 2017 г
О проекте
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Неограниченный трафик
Просматривайте любые сайты, не задумываясь! Наше предложение неограниченную высокоскоростную передачу данных, это означает неограниченный доступ к таким сервисам, как WhatsApp, netflix, отправка сообщений, навигация — в любое время и в любых количествах.
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Низкие цены
Мы используем принцип Roaming Share, обеспечивающий низкие цены без потери качества.
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Качество сети класса D
Вы устали от бесконечных обрывов связи? Вам знакомо чувство, когда вы не знаете, куда идти, так как GPS-навигатор на вашем телефоне проиграл битву интернету? Воспользуйтесь GIGAROAM, чтобы всегда иметь доступ к интернет-ресурсам с качеством сети класса D!
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Услуги
Первоклассная команда специалистов поддержки всегда к вашим услугам. Перенос номера мобильного телефона? Изменение тарифа? Другие проблемы? Свяжитесь с нами по телефону или чату.
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GIGAROAM ДЛЯ ВАС
Никогда раньше о нас не слышали? А стоило бы! Приготовьтесь узнать о преимуществах GIGAROAM и удобствах для разных категорий пользователей.
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Студенческие ставки
Во время лекции, в поезде или в постели: студентам требуются большие объемы интернет-трафика. GIGAROAM позволяет наконец-то получать доступ к неограниченному использованию интернет-ресурсов с качеством сети класса D! Контракт можно подписать прямо сейчас. В дальнейшем вы придумаете, как потратить сэкономленные деньги. Пицца никогда не будет лишней.
Учащиеся
Даже для учащихся у нас есть особые условия, позволяющие недорого пользоваться интернетом. Доход учеников надо расходовать экономно — и это возможно с GIGAROAM.
Студенты
WhatsApp, youtube, чтение веб-страниц. Неограниченный объем данных будет полезен для студентов! Чтобы заплатить за наши услуги, выгребите мелочь из карманов и добавьте совсем немного. Попрощайтесь с ограничениями на объем данных, поздоровайтесь с GIGAROAM!
С остальными услугами можно ознакомиться на сайте.
Цены на обслуживание
Инвестиции
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Качество сети класса D
Лучшая сеть и приятные цены. GIGAROAM работает во всех странах ЕС.
All-Net-Flat
Бесплатное пользование телефоном во всех регионах ЕС! Необходимо для всех деловых людей.
VIP-номер
По запросу предоставляются VIP-номера.
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
GIGAROAM предлагает мобильные контракты с неограниченным объемом передачи данных. Это становится возможным за счет использования операторов мобильной связи в Финляндии, Дании, Польше. С их помощью мы можем следовать новым правилам ЕС касательно роуминга и предлагать дешевые контракты на лучших условиях.
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Всего несколько кликов до денег.
Панель управления соединена напрямую с нашей инвестиционной платформой. Мы используем ВАШИ ДЕНЬГИ для привлечения новых клиентов. Вы получаете доход – около 20 Евро за контракт. Думаете, что это сложно? Совсем нет. Вы выбираете объем трафика и желаемое качество, и немедленно сможете видеть расходы, конвертацию и прибыль. Всего через несколько минут вы увидите первые успехи.
Инвестиции рассчитаны на пять месяцев ( 30-50% прибыли в месяц)
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ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИБЫЛИ
Мы гарантируем высокий коэффициент прибыли, от 30 до 50%. Вы получаете бонус за каждый контракт. Сумма сразу же поступает на ваш клиентский счет.
Депозит не возвращается.
Реферальная программа
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Если инвестор не достигает ROI (возврат инвестиций) после 3 -х месяцев, Gigaroam обещает возместить инвестиции обратно
Gigaroam работает как проект компании Handelsregister.
Компания была основана в 1996 году и находится в финском торговом реестре ID:1060610-2
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Advertising Specialist
от 0,00€ до 1.000,00€ -> 5%
Online Marketing Leader
от 1.000,00€ до 10.000,00€ -> 10%
Junior Marketing Manager
от 10.000,00€ до 25.000,00€ -> 13%
Senior Marketing Manager
от 25.000,00€ до 45.000,00€ -> 16%
Head of Online Marketing
от 45.000,00€ до 70.000,00€ -> 17%
Marketing Director
от 70.000,00€ до 500.000,00€ -> 18%
Выплаты: инстант
Платежные системы: Bitcoin, Perfect Money и Advcash
Минимальный депозит - 50 евро
Минимальная сумма платежа составляет - 20 евро
Посмотреть проект
Остальные подробности по работе компании прошу адресовать в поддержку, которая отвечает быстро и достаточно подробно.
Вклад –
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
b19615f5-413a-443f-b0de-c452284a9bea
Кому:
berezgov@inbox.eu
Снято:
-200.00 EUR
Отправлено:
200.00 EUR
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