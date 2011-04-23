Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Gigaroam - gigaroam.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
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Старый Сегодня, 03:09
#1
админ hyipmaster.org
Премиум
 
Аватар Knjaz
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.04.2011
Сообщений: 37,440
Благодарностей: 7,542
УГ: 6
КП: 0.209
подарки
Gigaroam - gigaroam.com
Я не админ и не владелец проекта
Предлагаю вашему вниманию новый проект.


Gigaroam

Официальная дата старта –7 января 2017 г

О проекте



Цитата:
Неограниченный трафик

Просматривайте любые сайты, не задумываясь! Наше предложение неограниченную высокоскоростную передачу данных, это означает неограниченный доступ к таким сервисам, как WhatsApp, netflix, отправка сообщений, навигация — в любое время и в любых количествах.
Цитата:
Низкие цены
Мы используем принцип Roaming Share, обеспечивающий низкие цены без потери качества.
Цитата:
Качество сети класса D
Вы устали от бесконечных обрывов связи? Вам знакомо чувство, когда вы не знаете, куда идти, так как GPS-навигатор на вашем телефоне проиграл битву интернету? Воспользуйтесь GIGAROAM, чтобы всегда иметь доступ к интернет-ресурсам с качеством сети класса D!
Цитата:
Услуги
Первоклассная команда специалистов поддержки всегда к вашим услугам. Перенос номера мобильного телефона? Изменение тарифа? Другие проблемы? Свяжитесь с нами по телефону или чату.
Цитата:
GIGAROAM ДЛЯ ВАС
Никогда раньше о нас не слышали? А стоило бы! Приготовьтесь узнать о преимуществах GIGAROAM и удобствах для разных категорий пользователей.


Цитата:
Студенческие ставки
Во время лекции, в поезде или в постели: студентам требуются большие объемы интернет-трафика. GIGAROAM позволяет наконец-то получать доступ к неограниченному использованию интернет-ресурсов с качеством сети класса D! Контракт можно подписать прямо сейчас. В дальнейшем вы придумаете, как потратить сэкономленные деньги. Пицца никогда не будет лишней.

Учащиеся
Даже для учащихся у нас есть особые условия, позволяющие недорого пользоваться интернетом. Доход учеников надо расходовать экономно — и это возможно с GIGAROAM.

Студенты
WhatsApp, youtube, чтение веб-страниц. Неограниченный объем данных будет полезен для студентов! Чтобы заплатить за наши услуги, выгребите мелочь из карманов и добавьте совсем немного. Попрощайтесь с ограничениями на объем данных, поздоровайтесь с GIGAROAM!


Цитата:
Качество сети класса D
Лучшая сеть и приятные цены. GIGAROAM работает во всех странах ЕС.

All-Net-Flat
Бесплатное пользование телефоном во всех регионах ЕС! Необходимо для всех деловых людей.

VIP-номер
По запросу предоставляются VIP-номера.
С остальными услугами можно ознакомиться на сайте.

Цены на обслуживание



Инвестиции

Цитата:
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

GIGAROAM предлагает мобильные контракты с неограниченным объемом передачи данных. Это становится возможным за счет использования операторов мобильной связи в Финляндии, Дании, Польше. С их помощью мы можем следовать новым правилам ЕС касательно роуминга и предлагать дешевые контракты на лучших условиях.

Цитата:
Всего несколько кликов до денег.
Панель управления соединена напрямую с нашей инвестиционной платформой. Мы используем ВАШИ ДЕНЬГИ для привлечения новых клиентов. Вы получаете доход – около 20 Евро за контракт. Думаете, что это сложно? Совсем нет. Вы выбираете объем трафика и желаемое качество, и немедленно сможете видеть расходы, конвертацию и прибыль. Всего через несколько минут вы увидите первые успехи.
Цитата:
ВЫСОКИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПРИБЫЛИ
Мы гарантируем высокий коэффициент прибыли, от 30 до 50%. Вы получаете бонус за каждый контракт. Сумма сразу же поступает на ваш клиентский счет.
Инвестиции рассчитаны на пять месяцев ( 30-50% прибыли в месяц)
Депозит не возвращается.

Цитата:
Если инвестор не достигает ROI (возврат инвестиций) после 3 -х месяцев, Gigaroam обещает возместить инвестиции обратно

Gigaroam работает как проект компании Handelsregister.
Компания была основана в 1996 году и находится в финском торговом реестре ID:1060610-2
Реферальная программа

Advertising Specialist
от 0,00€ до 1.000,00€ -> 5%
Online Marketing Leader
от 1.000,00€ до 10.000,00€ -> 10%
Junior Marketing Manager
от 10.000,00€ до 25.000,00€ -> 13%
Senior Marketing Manager
от 25.000,00€ до 45.000,00€ -> 16%
Head of Online Marketing
от 45.000,00€ до 70.000,00€ -> 17%
Marketing Director
от 70.000,00€ до 500.000,00€ -> 18%

Выплаты: инстант
Платежные системы: Bitcoin, Perfect Money и Advcash
Минимальный депозит - 50 евро
Минимальная сумма платежа составляет - 20 евро

Посмотреть проект

Остальные подробности по работе компании прошу адресовать в поддержку, которая отвечает быстро и достаточно подробно.

Вклад –
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
b19615f5-413a-443f-b0de-c452284a9bea
Кому:
berezgov@inbox.eu
Снято:
-200.00 EUR
Отправлено:
200.00 EUR

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям. Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на Вас. Я не несу ответственности за ваши решения.
__________________
Тут можно заказать рефбек из проектов где я участвую. Рефбек всегда больше 100%
Knjaz вне форума  
Старый Сегодня, 03:27
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Санкт-Петербург
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 03.03.2016
Сообщений: 487
Благодарностей: 782
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Gigaroam - gigaroam.com
Кстати, в ЕС роуминг только что стал бесплатным.

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Banker2007 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:13
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